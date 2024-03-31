Παναθηναϊκός: Η σημαντική λεπτομέρεια που λίγοι το πρόσεξαν στο νικητήριο καλάθι

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Παναθηναϊκός AKTOR απέδρασε με σπουδαίο διπλό από την Μπολόνια, με τον Κέντρικ Ναν να εκτελεί σε νεκρό χρόνο χαρίζοντας ακόμα ένα ροζ φύλλο της φετινής Ευρωλίγκας στους «πράσινους»!

Και ενώ άπαντες έχουν δει το απίθανο buzzer beater φλόουτερ του Αμερικανού γκαρντ, λίγοι παρατήρησαν πως λίγο πριν σηκωθεί να εκτελέσει, είχε φροντίσει να… σπάσει τους αστραγάλους του Παγιόλα με αλήτικη crossover ντρίπλα, στέλνοντας τον Ιταλό στην αντίθετη πορεία από την οποία κινήθηκε ο ίδιος.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.