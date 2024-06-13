Στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ήταν φιλοξενούμενος ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει όλες τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ώρες στο «πράσινο στρατόπεδο».

«Οι πολίτες με το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής έστειλαν πολλαπλά μηνύματα σε όλα τα κόμματα, τα οποία εμείς τα λαμβάνουμε και θα τα συζητήσουμε όταν συγκληθούν τα αρμόδια όργανα», επεσήμανε αρχικά ο κ. Χρηστίδης, προσθέτοντας ότι «μπορεί να τελείωσαν οι Ευρωεκλογές, ωστόσο η πολιτική συζήτηση συνεχίζεται και ο κόσμος περιμένει λύσεις από εμάς στα προβλήματα της καθημερινότητας».

Αναφορικά με το κύμα αμφισβήτησης στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε πως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πληγώσει τους πολίτες, ενώ σε ερώτηση για δική του πιθανή διεκδίκηση της προεδρίας του κόμματος, σημείωσε:

«Η συζήτηση για τις προσωπικές φιλοδοξίες είναι κάτι που στην παρούσα φάση δεν εξυπηρετεί κανέναν, εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ να μιλήσω για το τι είναι σημαντικό για το ΠΑΣΟΚ. Και το σημαντικό για το ΠΑΣΟΚ είναι να διαμορφώσει μια μεγάλη παράταξη που ενσωματώνει όλα τα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στο πλαίσιο του εσωτερικού διαλόγου. Δεν θα ήθελα να ρίξω νερό στο μύλο σε μια συζήτηση που διαμορφώνει προβλήματα».

Στη συνέχεια, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο μεγάλος ηττημένος αυτής της διαδικασίας είναι η κυβέρνηση, αφού έχασε 13 μονάδες και 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους, μιλώντας για «πύρρειο πρωτιά» της ΝΔ, ενώ σε ερώτηση για την πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη περί συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ σε νόμους που συμφωνούν, απάντησε ότι χρειάζονται δομικές αλλαγές.

«Έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες στη Βουλή, όπου υπήρχε συμφωνία στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι κάτι το υγιές και γίνεται με βάση την κοινή λογική. Όταν λιποθυμούν παιδιά την ώρα των Πανελλαδικών εξετάσεων, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει τα μέσα να πάει στη δουλειά του με τον καύσωνα, πρέπει να δούμε δομικές αλλαγές. Θα τα δούμε όλα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

