Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης:

«Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης! Εμμανουήλ σε ευχαριστούμε, μας έκανες όλους πολύ υπερήφανους!

Θερμά συγχαρητήρια🇬🇷».

Πηγή: skai.gr

