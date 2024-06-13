Λογαριασμός
Μητσοτάκης: Εμμανουήλ σε ευχαριστούμε, μας έκανες όλους πολύ υπερήφανους

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού μετά το ασημένιο μετάλλιο του Καραλή στο επί κοντώ

Καραλής

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης:

«Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης! Εμμανουήλ σε ευχαριστούμε, μας έκανες όλους πολύ υπερήφανους!

Θερμά συγχαρητήρια🇬🇷».

