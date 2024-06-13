Μοναδική στο είδος της μάντισσα στην Αγγλία προέβλεψε τον φετινό νικητή του φετινού Euro.

Η Τζεμίμα είναι η μοναδική που μπορεί να κάνει προβλέψεις «διαβάζοντας» το μέλλον στα σπαράγγια.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις προβλέψεις της νικητής του φετινού Euro θα είναι η Αγγλία.

Η Τζεμίμα δεν είναι τυχαία μάντισσα. Την συνοδεύει η φήμη ότι έχει προβλέψει το αποτελεσμα του δημοψηφίσματος για το Brexit, αλλά και την ημερομηνία θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Πηγή: skai.gr

