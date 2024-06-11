Εξοικονομώ 2021: Παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών

Παρατείνεται, έως την 21η Ιουλίου του 2024, η προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών για τις υπαχθείσες αιτήσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», των οποίων η σχετική προθεσμία εκπνέει την 15η Ιουνίου του 2024, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η παράταση αφορά σε 4.313 νοικοκυριά, συνολικά. Η παράταση δόθηκε για να διευκολύνει το έργο τόσο των Ενεργειακών Επιθεωρητών όσο και των δικαιούχων να ολοκληρώσουν, ομαλά, τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας τους.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: skai.gr

