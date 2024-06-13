Συνεχίζουν σήμερα, Πέμπτη, τις εξετάσεις τους σε μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, παρά το κύμα καύσωνα που πλήττει από χθες, Τετάρτη, την επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές.

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ έχουν απομείνει δύο ακόμη ημέρες εξετάσεων (αύριο, Παρασκευή και η ερχόμενη Δευτέρα), ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους στα μαθήματα Προσανατολισμού, χθες, Τετάρτη.

Θα ακολουθήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων (18 - 28 Ιουνίου 2024) και η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (17 - 28 Ιουνίου 2024).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

