Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα σήμερα Πέμπτη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πιθανότατα ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου και με την ζέστη να είναι για ακόμα μία ημέρα αφόρητη. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Έτσι, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα βόρεια ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα και ως προς τις μέγιστες και ως προς τις ελάχιστες. Μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία μόνο στα βορειοδυτικά.

Από αύριο, Παρασκευή η θερμοκρασία σταδιακά θα υποχωρεί.

Χθες καταγράφηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με την μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας και ήταν ίση με 43.2 °C. Επιπλέον, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 36.1 °C, ενώ 228 από τους 509 ενεργούς σταθμούς (την παρούσα χρονική στιγμή) κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 °C. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 51 μετεωρολογικούς σταθμούς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 °C.

Έτσι, Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα και ως προς τις μέγιστες και ως προς τις ελάχιστες. Μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία μόνο στα βορειοδυτικά.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 με 37 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στην Ήπειρο το μεσημέρι-απόγευμα οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 37 στα νησιά Ιονίου και στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 35 με 37 και στην Κρήτη έως 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 με 40 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 42 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα δυτικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου και πιθανόν τοπικά 43 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά παραθαλάσσια η μέγιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημεμβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-06-2024

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται προς τις βραδινές ώρες και από τα δυτικά-βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Αναλυτικότερα, στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στο εσωτερικό της Στερεάς και της Πελοποννήσου τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 39 και πιθανόν 40 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια και κατά τόπους λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και θα επανέλθει πρόσκαιρα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Θεσσαλίας τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς και στα νότια Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

