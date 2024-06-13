Η Γερουσία της Αργεντινής ενέκρινε χθες Τετάρτη το βράδυ (νωρίς το πρωί σήμερα ώρα Ελλάδας) πακέτο σαρωτικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων που είχε εισηγηθεί η κυβέρνηση του ακροδεξιού, ακραίου φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι επί της αρχής. Πλέον αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας κατ’ άρθρον.

Η διαδικασία βρισκόταν σε αδιέξοδο -36 μέλη είχαν ταχθεί υπέρ και ισάριθμα κατά- προτού ψηφίσει υπέρ η αντιπρόεδρος της χώρας Βικτόρια Βιγιαροέλ.

«Για τους Αργεντινούς που υποφέρουν, που περιμένουν, που δεν θέλουν τα παιδιά τους να φύγουν από τη χώρα ψηφίζω ναι», είπε η αντιπρόεδρος, που ως του αξιώματός της είναι πρόεδρος της Γερουσίας.

Έξω από τις αίθουσες του κοινοβουλίου στο μεταξύ μαίνονταν συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν την περίμετρο ασφαλείας γύρω από το κοινοβούλιο, όπου συζητείτο ο αμφιλεγόμενος «γενικός νόμος» που ενσωματώνει σειρά μεταρρυθμίσεων, ιδίως ιδιωτικοποιήσεων.

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε βουλευτές της αντιπολίτευσης, χρειάστηκαν φροντίδες σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης δακρυγόνων από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Οχήματα πυρπολήθηκαν και η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει νεαρούς που πέταγαν αντικείμενα χρησιμοποιώντας πλαστικές σφαίρες, εκτοξευτήρες πεπιεσμένου νερού και δακρυγόνα.

Τουλάχιστον δέκα πρόσωπα συνελήφθησαν και εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Ασφαλείας. Καθώς βράδιαζε, οι δυνάμεις της αστυνομίας προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν την επιχείρηση ανάκτησης του ελέγχου των δρόμων.

Η προεδρία της Αργεντινής έκανε λόγο για «τρομοκρατικές» οργανώσεις, οι οποίες, χρησιμοποιώντας «ρόπαλα, πέτρες και ακόμα και χειροβομβίδες» αποπειράθηκαν να προχωρήσουν «σε πραξικόπημα».

«Έναν αιώνα πίσω»

Οι γερουσιαστές συζητούσαν από χθες το πρωί τη νέα εκδοχή του πακέτου μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης Μιλέι, που είχε απορριφθεί στην αρχική μορφή της, που περιείχε 600 άρθρα και υιοθετήθηκε με αρκετές μείζονες τροπολογίες και συνολικά 238 άρθρα από τη Βουλή τον Απρίλιο.

Ανάμεσα στις παραχωρήσεις που αναγκάστηκε να κάνει η κυβέρνηση, που άρχισε να δείχνει περισσότερο πραγματισμό στην πορεία των μηνών, ήταν η μείωση των ιδιωτικοποιήσεων από περίπου σαράντα σε λιγότερες από δέκα. Στο τραπέζι παρέμεινε ωστόσο η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου αερομεταφορέα, της Aerolíneas Argentinas.

Το πρόγραμμα ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας τελούσε επίσης υπό συζήτηση, ενώ φορολογική μεταρρύθμιση, που αρχικά συμπεριλαμβανόταν στον λεγόμενο «omnibus» (γενικό) νόμο, διαχωρίστηκε από αυτόν κι αναμένεται να εξεταστεί χωριστά.

Ο γερουσιαστής της αντιπολίτευσης Μαριάνο Ρεκάλδε έκρινε πως με τον νόμο αυτό, ειδικά τις μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία, «γυρίζουμε έναν αιώνα πίσω, όταν ο εργαζόμενος δεν είχε κανένα δικαίωμα».

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι στην Αργεντινή συζητάμε νόμο που μας πάει εκατό χρόνια πίσω», πλειοδότησε ο Φάμπιο Νούνιες, δικηγόρος 55 ετών που διαδήλωνε έξω από το κοινοβούλιο.

Ο νόμος είναι «επιταχυντής, καταλύτης για την ανάκαμψη της οικονομίας», είπε αντίθετα ο υπουργός Οικονομίας Λουίς Καπούτο χθες, καλώντας το κοινοβούλιο να τον εγκρίνει. Μοιάζοντας ωστόσο να προεξοφλεί απόρριψή του, τόνισε πως ακόμη και σε αυτή την περίπτωση «δεν θα αλλάξει τίποτα» διότι «αυτή η χώρα θα ανακάμψει από μόνη της, καθώς αυτή η κυβέρνηση δεν θα αλλάξει πορεία», η «μακροοικονομική τάξη θα συνεχιστεί».

Πέρα από τον νόμο αυτό, η «θεραπεία σοκ», η «μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην ιστορία της ανθρωπότητας», όπως αρέσκεται να επαναλαμβάνει, έχει αρχίσει από τον Δεκέμβριο, με μεγάλη υποτίμηση του πέσο (-54%), «απελευθέρωση» τιμών και ενοικίων, τέλος των επιδοτήσεων των μεταφορών, της ενέργειας, πάγωμα δημοσίων έργων, περικοπές δαπανών παντού και ούτω καθεξής.

Ο πρόεδρος Μιλέι καυχιέται πως «υπέταξε» τον πληθωρισμό, ο οποίος μειώνεται σταθερά τους τελευταίους πέντε μήνες, από το 25% στο 8,8% τον Απρίλιο. Πανηγύρισε επίσης το πρωτογενές πλεόνασμα του πρώτου τριμήνου, κάτι που είχε να καταγραφεί 16 χρόνια.

Όμως η πολιτική λιτότητας στραγγαλίζει την κατανάλωση, η οικονομική δραστηριότητα έχει καταρρεύσει και η χώρα έχει εισέλθει σε ύφεση, με συρρίκνωση 5,3% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο κι ουδεμία ένδειξη ότι επίκειται ανάκαμψή της άμεσα.

«Από το ΔΝΤ ως τους ξένους επενδυτές, πολλοί παράγοντες λένε πως για να είναι αξιόπιστη η πρόταση (του προέδρου Μιλέι), πρέπει να περάσουν νόμοι από το κοινοβούλιο, να υπογραφτούν συμφωνίες, το κράτος να λειτουργεί λίγο ως πολύ», σύμφωνα με τον Ιβάν Σουλιάκερ, πολιτολόγο στο πανεπιστήμιο Σαν Μαρτίν.

Αλλά έξι μήνες αφότου ανέλαβε την προεδρία, ο κ. Μιλέι ακόμη δεν έχει ως σήμερα εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έγκριση ούτε ενός μέτρου, καθώς η κοινοβουλευτική αριθμητική είναι σε βάρος του. Το μικρό κόμμα του, το Libertad Avanza, είναι τρίτη δύναμη στη Βουλή και στη Γερουσία δεν έχει παρά επτά από τα 72 μέλη.

Προτού επανεξετάσει τον «γενικό νόμο», η Γερουσία απέρριψε τον Μάρτιο διάταγμα-ποταμό με μέτρα για την αντιμετώπιση της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης» που υπέγραψε με το που ανέλαβε ο πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

