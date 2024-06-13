Respublika: Το νέο υβριδικό έργο του Łukasz Twarkowski έρχεται στο Terra Vibe Park

O Λούκας Τβαρκόβσκι, o σκηνοθέτης που εντυπωσιάζει όλη την Ευρώπη, επιστρέφει με ένα υβριδικό έργο που έρχεται να ανατρέψει αυτό που θεωρούσαμε μέχρι σήμερα θέατρο. Μια συλλογική rave εμπειρία που περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, χορό, περφόρμανς, κινηματογράφο, visual arts, dj set και, ταυτόχρονα, ένα κοινωνικό πείραμα έξι ωρών, εκτός Στέγης, στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα, από 13 έως 15 Ιουνίου, που μας προβληματίζει ενώ παράλληλα μας λέει με αυθάδεια ότι η χαρά μετράει. Eσύ, μέχρι πού θα έφτανες για να ζήσεις (σ)την ουτοπία; Ο κορυφαίος Πολωνός σκηνοθέτης μάς καλεί σε ένα θέαμα-οικοδόμημα μιας άλλης, πιο δίκαιης κοινωνίας και, συνάμα, σε ένα εξάωρο rave party, με δυνατή μουσική, μπαρ, μια σάουνα αλλά και ένα ησυχαστήριο όπου οι θεατές είναι απολύτως ελεύθεροι: μπορούν να παρακολουθήσουν τα πάντα από μια θέση ή να περιπλανώνται διαρκώς στις εγκαταστάσεις του έργου. Μπορούν να μπουν στα διάφορα δωμάτια του σκηνικού με τους ερμηνευτές –ακόμη και να γευματίσουν μαζί τους–, να παρακολουθήσουν τις δράσεις με τη σειρά που οι ίδιοι θα αποφασίσουν, να μείνουν και τις έξι ώρες, να φύγουν όποτε θελήσουν και να επιστρέψουν πιο αργά, όπως βέβαια και να χορέψουν κάθε φορά που ο dj θα παίρνει θέση στα decks.

Παραστάσεις: 13-15 Ιουνίου 2024. Πέμπτη – Σάββατο 20:00

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: tickets.onassis.org

Terra Vibe Park, Terra Vibe Park, 37ο Χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Μαλακάσα

Lacrima: Η Καρολίν Γκιγελά Ενγκιγέν επιστρέφει στην Πειραιώς 260 με τη νέα της παράσταση

Η Καρολίν Γκιγελά Ενγκιγέν πλέκει πάνω στην κοπιώδη διαδικασία της δημιουργίας, μια ιστορία για τη βία, θεσμική και ενδοοικογενειακή, και για τα δάκρυα που κρύβονται πίσω από την ομορφιά. Η παράσταση «Lacrima» παρουσιάζεται, στην Πειραιώς 260, στο Πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024, 13 και 14 Ιουνίου 2024. Ένας οίκος υψηλής ραπτικής δέχεται μια ασυνήθιστη παραγγελία: να φτιάξει το νυφικό μιας πριγκίπισσας της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Επί οκτώ μήνες διάφοροι άνθρωποι εργάζονται για την υλοποίηση του μυστικού σχεδίου χωρίς να γνωρίζουν το τελικό προϊόν: η μοντελίστ στο Παρίσι, η πλέκτρια δαντέλας στη Νορμανδία, ο κεντητής στο Μουμπάι. Όλοι δεσμεύονται να μην αποκαλύψουν το παραμικρό. Όμως επί σκηνής παρακολουθούμε να ξετυλίγονται η μοίρα και τα όνειρά τους.

Παίζουν: Dan Artus, Dinah Bellity, Natasha Cashman, Charles Vinoth Irudhayaraj κ.ά.

Παραστάσεις: 13-14 Ιουνίου 2024. Πέμπτη και Παρασκευή στις 20:00

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Πειραιώς 260 – Χώρος Δ, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900

Οι Anohni and Τhe Johnsons στο Ηρώδειο

Το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου θα φιλοξενήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του «It’s time to feel what’s really happening» των Anohni and the Johnsons. Για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, η Anohni παρουσιάζει μια σειρά από συναυλίες με τους Johnsons, ερμηνεύοντας τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ της, My Back Was A Bridge For You To Cross καθώς και τραγούδια από όλη την μουσική πορεία της. Μαζί της εννέα μουσικοί μεταξύ των οποίων οι, Julia Kent (τσέλο), Maxim Moston (βιολί), Doug Wieselman (πολυοργανίστας), Gael Rakotondrabe (πιάνο), Leo Abrahams (κιθαρίστας) και Jimmy Hogarth (κιθαρίστας/παραγωγός). Ανταποκρινόμενη σε μια περίοδο αναταραχής, η Anohni θέτει την εξής πρόκληση: «Ήρθε η ώρα να νιώσουμε τι πραγματικά συμβαίνει».

Πέμπτη 13/5, 20:00

Εισιτήρια: 40€-170€. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αεροπαγίτου Αθήνα

Γκαλερί Σκουφά: Αφιερωματική έκθεση στον Γιάννη Μιχαηλίδη

Αφιερωματική έκθεση στον Γιάννη Μιχαηλίδη (1940-2021) παρουσιάζει η γκαλερί «Σκουφά», τιμώντας τον σημαντικό δημιουργό. Γεννημένος στη Σκιάθο, σε ένα σπίτι στο έμπα του λιμανιού, και καταγόμενος από ξυλομαραγκούς, ο ζωγράφος απέκτησε οργανική σχέση με τη θάλασσα. Στην εξηντάχρονη πορεία του στα εικαστικά μας πράγματα, το στοιχείο της θάλασσας στις ποικίλες εκδοχές του, κυριαρχεί, όχι ως μανιέρα, αλλά ως πεδίο αναμέτρησης με τα υλικά, ως τρόπος ζωγραφικής αναζήτησης και μνήμης. Βιωμένες εικόνες που μεταφέρουν οι «Θάλασσες» από το Αιγαίο, τον Παγασητικό, αλλά και τα «Βότσαλα» της Σκιάθου, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό που μετατρέπει τη Σκουφά σε ανοιχτό ορίζοντα στο θαλασσινό τοπίο. Ακόμη και οι περίφημες μεταλλικές νεκρές φύσεις, τα «Scrap» όπως τα έλεγε ο Μιχαηλίδης, δίνουν την αίσθηση των πολλών επιπέδων, των πολλαπλών πτυχώσεων που παραπέμπουν σε κυματισμούς ή και σε ποικίλες επιφάνειες κάτω από το βυθό.

Εγκαίνια: Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, 19:30 – 21:30

Διάρκεια έκθεσης: 13 Ιουνίου – 6 Ιουλίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Δευτ&Τετ: 10:00-16:00, Τρ&Πεμ: 10:00 -21:00, Παρ: 10:00 -20:00, Σαββ: 10:30 – 16:00

Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι. Τηλ. 210-3643025, 210-360354

