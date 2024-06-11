Στην εταιρεία «Βενέτη» τα «Παγωτά Δωδώνη»

Στην ιδιοκτησία της εταιρείας "Βενέτη" περνάει η εταιρεία "Παγωτά Δωδώνη", καθώς ολοκληρώθηκε, ύστερα από δύο έτη, η εξαγορά των χρεών της προς τις τράπεζες, συνολικού τιμήματος περίπου 40 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αγορά αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας σειράς διαπραγματεύσεων, με πέντε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν αναλάβει τη διαχείριση της "Παγωτά Δωδώνη".

Ειδικότερα, μετά από ενδελεχή έλεγχο των προς αγορά δανείων, η εταιρεία "Βενέτη" ίδρυσε ξεχωριστή εταιρεία για να αποκτήσει τις δανειακές απαιτήσεις της "Παγωτά Δωδώνη" από τους προαναφερόμενους διαχειριστές, ύψους 40 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς των μετοχών της "Παγωτά Δωδώνη", εγχείρημα που απαιτούσε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ επτά διαφορετικών μερών και την αντιμετώπιση πληθώρας δυσεπίλυτων ζητημάτων. Με τον τρόπο αυτό, υλοποιήθηκε το σύνολο του σχεδιασμού για την εξ ολοκλήρου εξαγορά της εταιρείας ώστε να μπορεί να προχωρήσει η ένταξή της σε διαδικασία εξυγίανσης.

Σήμερα η "Παγωτά Δωδώνη" διατηρεί ένα δίκτυο 40 καταστημάτων franchise, ψυγεία πώλησης συσκευασμένου παγωτού σε επιλεγμένα super markets και αρτοποιεία καθώς και συνεργασίες horeca σε πάνω από 1500 σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2023 στα 6.988.995 ευρώ έναντι 5.941.079 ευρώ το 2022 σημειώνοντας αύξηση 18%. Τα αποτελέσματα προ φόρων το 2023 ήταν -3.332.059 ευρώ έναντι -2.206.915€ το 2022. Σημειώνεται πως η ""Παγωτά Δωδώνη" απαριθμεί 50 υπαλλήλους. Το εργοστάσιο βρίσκεται στην Παλλήνη όπου θα συνεχισθεί σε πρώτη φάση η παραγωγή του παγωτού.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλoς της "Βενέτη", Παναγιώτης Μονεμβασιώτης: «Η "Παγωτά Δωδώνη" είναι μια ελληνική εταιρεία που συνδέθηκε ιστορικά με την αυθεντικότητα και τις άριστης ποιότητας πρώτες ύλες. Όλοι έχουμε μια ανάμνηση από τα "Παγωτά Δωδώνη". H ελληνικότητα, η αυθεντικότητα, η αγνότητα των υλικών είναι οι αξίες που διαχρονικά συνδέουν τη "Βενέτη" με τη "Δωδώνη". Πήραμε στα χέρια μας το “θεϊκό παγωτό”. Για εμάς, νέα τάση είναι το αληθινό παγωτό. Από φυσικό γάλα. Από αληθινή φάρμα που σέβεται τα ζώα της. Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή στο ελληνικό παγωτό.»

Οι στόχοι

Oι στόχοι της "Βενέτη" για την "Παγωτά Δωδώνη" είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών εξυγίανσης, η επένδυση στο φυσικό γάλα με εξαγορά ελληνικής φάρμας γάλακτος και η ανάπτυξη νέων προϊόντων που να βασίζονται σε αυτό. Παράλληλα, η εταιρεία θα επενδύσει στην απόκτηση νέου σύγχρονου εξοπλισμού, στην αναβάθμιση των καταστημάτων του σημερινού δικτύου και στην ανάπτυξη νέων σημείων πώλησης με νέο concept καταστημάτων.

Το νέo, εξελιγμένο concept καταστημάτων "Παγωτά Δωδώνη" θα είναι παράλληλα Gelateria, Γαλακτοπωλείο και Ζαχαροπλαστείο με υπερψυγμένο γλυκό. Τα νέα καταστήματα θα προσφέρουν παραδοσιακές γεύσεις και προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας με κύριο συστατικό το φυσικό γάλα αλλά και ροφήματα, φυσικούς χυμούς και ιταλικό καφέ.

Πηγή: skai.gr

