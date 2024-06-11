Καμίνι θα θυμίζει η χώρα τις επόμενες τρεις ημέρες, καθώς ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα πρώτα 40άρια έκαναν την εμφάνισή τους ήδη από σήμερα Τρίτη, ωστόσο τα επόμενα 24ωρα η ένταση του φαινομένου θα κορυφωθεί, με θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν ακόμη και τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, οι συνθήκες καύσωνα θα διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή, οπότε θα ξεκινήσει σταδιακά η αποκλιμάκωση. Το Σάββατο και ιδιαίτερα την Κυριακή, η θερμοκρασία θα «επιστρέψει» στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 33 με 34 βαθμούς.

Πιο αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ για τα επόμενες 24ωρα:

Πρόγνωση για Τετάρτη

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, σε περιοχές που δεν επηρεάζονται από τη θαλάσσια αύρα. Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 4, στα νότια θαλάσσια 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο τους 38 με 40 βαθμούς ενώ στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς και κατά τόπους κυρίως στην ανατολική Στερεά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ τοπικά στην Κρήτη τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στο εσωτερικό τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες. Σημειώνεται ότι και η ελάχιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, περί τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 με 39 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 37 στα νησιά Ιονίου και στα ηπειρωτικά έως 38 με 39 και κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 35 με 37 και στην Κρήτη έως 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 40 με 41 και τοπικά 42 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα δυτικά δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά παραθαλάσσια η μέγιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-06-2024

Στα δυτικά κεντρικά και βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα νότιοι 4 με 5 ενώ στο νοτιοανατολικό βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς, στη δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο τους 38 με 40 βαθμούς, στη Θεσσαλία τους 41 με 42 βαθμούς, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς και κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 39 βαθμούς ενώ τοπικά στη Κρήτη τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στο εσωτερικό τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες. Σημειώνεται ότι και η ελάχιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και θα κυμανθεί περί τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-06-2024

Στα δυτικά κεντρικά και βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά ενώ στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται προς τις βραδινές ώρες και από τα δυτικά-βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή υποχώρηση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αναλυτικότερα, στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στο εσωτερικό της Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες τιμές στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθούν περί τους 24 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα περί τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-06-2024

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν την χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά.



Πηγή: skai.gr

