Παναθηναϊκός: Η ειδική βαθμολογία κόντρα στις ομάδες των playoffs

Σε ποια θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός στην ειδική βαθμολογία των ομάδων που θα αγωνιστούν στα playoffs;

Παναθηναϊκός

Το Τριφύλλι πέταξε δύο βαθμούς στο Ηράκλειο με τις χαμένες ευκαιρίες και τα λάθη των διαιτητών να είναι καθοριστικά. Πλέον μπαίνει στην «κούρσα» των playoffs από την τέταρτη θέση ωστόσο είναι σε απόσταση… αναπνοής από Ολυμπιακό και ΑΕΚ ενώ απέχει τέσσερις βαθμούς από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Τι έχουν κάνει όμως οι «πράσινοι» στα παιχνίδια με τις ομάδες των playoffs; 

Παναθηναϊκός Superleague
