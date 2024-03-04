Παναθηναϊκός: Η ειδική βαθμολογία κόντρα στις ομάδες των playoffs

Το Τριφύλλι πέταξε δύο βαθμούς στο Ηράκλειο με τις χαμένες ευκαιρίες και τα λάθη των διαιτητών να είναι καθοριστικά. Πλέον μπαίνει στην «κούρσα» των playoffs από την τέταρτη θέση ωστόσο είναι σε απόσταση… αναπνοής από Ολυμπιακό και ΑΕΚ ενώ απέχει τέσσερις βαθμούς από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Τι έχουν κάνει όμως οι «πράσινοι» στα παιχνίδια με τις ομάδες των playoffs;

Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.