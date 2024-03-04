Πανό για την τραγωδία των Τεμπών έκανε την εμφάνισή του στην εξέδρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου της Γλασκώβης, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από τη «μαύρη» επέτιεο.



Πριν την απονομή του χάλκινου μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή, η κάμερα στράφηκε στην εξέδρα και στο εν λόγω πανό, το οποίο ζητάει δικαιοσύνη για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.



«Βαστάτε γερά, δεν ξεχνάμε κανέναν, ούτε βήμα πίσω, Τέμπη 28.2.23, η δικαίωση είναι κοντά», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Δείτε το βίντο:

