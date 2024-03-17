Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρώην μάνατζερ & φίλος του Χεζόνια: «Πιο πιθανός προορισμός για τον Μάριο ο Παναθηναϊκός - Οι οπαδοί του... νικούν»

Πολύ πιθανή θεωρεί τη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στον Παναθηναϊκό ΑΚTOR, ο πρώην μάνατζερ του αλλά και καλός φίλος του Κροάτη, Κρίστοφερ Χιλ!

Χεζόνια

Και ο... περίγυρος του Μάριο Χεζόνια, «βλέπει» Παναθηναϊκό ΑKTOR!

Μετά από τη σωρεία δημοσιευμάτων που προέρχονται από την Ισπανία, αλλά και την πιο πρόσφατη εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσους Ματέο να αφήσει τον Κροάτη, εκτός 12αδας για το ματς με τη Μάλαγα, ήρθε και μια σημαντική τοποθέτηση από έναν καλό φίλο του Κροάτη φόργουορντ.

Συγκεκριμένα ο Κρίστοφερ Χιλ που κατά το παρελθόν διετέλεσε και ατζέντης του Χεζόνια, με ανάρτηση του στο «Twitter/X» τόνισε ότι είναι πολύ πιθανό ο έμπειρος παίκτης να φορέσει ξανά τη φανέλα του «τριφυλλιού».

«Για όσους με ρωτάνε την άποψή μου για το μέλλον του Μάριο. Η περίπτωση του Παναθηναϊκού μου μοιάζει πιο πιθανή. Η πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης είναι αξιοπρεπής, αλλά οι φίλοι του Παναθηναϊκού… νικάνε» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Θυμίζουμε ότι στις 13 Μαρτίου, ο Διευθυντής αγωνιστικού τμήματος και επικοινωνίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Κοντός, μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ξεκαθαρίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος των «πρασίνων» είναι να επικεντρωθούν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και εν συνεχεία να τρέξουν τις ανανεώσεις παικτών, με βασικό μέλημα την παραμονή των Ναν, Γκριγκόνις και Γκραντ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark