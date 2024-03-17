Και ο... περίγυρος του Μάριο Χεζόνια, «βλέπει» Παναθηναϊκό ΑKTOR!



Μετά από τη σωρεία δημοσιευμάτων που προέρχονται από την Ισπανία, αλλά και την πιο πρόσφατη εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσους Ματέο να αφήσει τον Κροάτη, εκτός 12αδας για το ματς με τη Μάλαγα, ήρθε και μια σημαντική τοποθέτηση από έναν καλό φίλο του Κροάτη φόργουορντ.



Συγκεκριμένα ο Κρίστοφερ Χιλ που κατά το παρελθόν διετέλεσε και ατζέντης του Χεζόνια, με ανάρτηση του στο «Twitter/X» τόνισε ότι είναι πολύ πιθανό ο έμπειρος παίκτης να φορέσει ξανά τη φανέλα του «τριφυλλιού».



«Για όσους με ρωτάνε την άποψή μου για το μέλλον του Μάριο. Η περίπτωση του Παναθηναϊκού μου μοιάζει πιο πιθανή. Η πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης είναι αξιοπρεπής, αλλά οι φίλοι του Παναθηναϊκού… νικάνε» ανέφερε μεταξύ άλλων.



Θυμίζουμε ότι στις 13 Μαρτίου, ο Διευθυντής αγωνιστικού τμήματος και επικοινωνίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Κοντός, μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ξεκαθαρίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος των «πρασίνων» είναι να επικεντρωθούν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και εν συνεχεία να τρέξουν τις ανανεώσεις παικτών, με βασικό μέλημα την παραμονή των Ναν, Γκριγκόνις και Γκραντ.

BASKETBALL: To those who asked my opinion on Mario Hezonja and Real Madrid.

The issue dates back to pre draft work outs.

May 2023 we had a conversation in Belgrade.

Panathinaikos is most likely.

Real Madrid offer is decent

Panathinaikos, the fans win.

It boils down to the coach! March 17, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.