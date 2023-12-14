Ιδανικός αυτόχειρας αποδείχτηκε ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε με 2-1 από την Μακάμπι Χάιφα στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής για τον 6o όμιλο του Europa League.

Οι «πράσινοι» σπατάλησαν το πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο είχαν μια μεγάλη ευκαιρία μόνο, ενώ έκαναν… δώρο στον Νταβίντ το 0-1, με κεφαλιά στο 20’.

«Ξύπνησαν» στην επανάληψη, όπου έχασαν ανεπανάληπτες ευκαιρίες για να φτάσουν στην ισοφάριση, έχοντας και δοκάρι σε κεφαλιά του Ιωαννίδη στο 64’, για να έρθει το 0-2 στην πρώτη επίσκεψη των Ισραηλινών στα καρέ του Λοντίγκιν, με το γκολ του Σερί στο 74ο λεπτό.

Ο Ιωαννίδης μείωσε στο 89’, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να φτάσει στο 2-2 που θα τον κρατούσε στην τρίτη θέση του γκρουπ και θα του έδινε παράλληλα το «εισιτήριο» για τα playoffs του φετινού Europa Conference League.

Με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να γνωρίζει τέταρτη διαδοχική ήττα στη διοργάνωση και να μένει στους 4 βαθμούς, ενώ η Μακάμπι ανέβηκε στους 5, την προσπέρασε και προκρίθηκε αυτή, τελικά.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-3-2-1, με τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Χουάνκαρ τετράδα στα μετόπισθεν. Αράο και Βιλένα ήταν οι «κόφτες», με τους Παλάσιος-Αϊτόρ να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Μπερνάρ πίσω από τον Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Η Μακάμπι Χάιφα από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-3-3 και τον Κέουφ κάτω από τα γκολπόστ. Σούντγκρεν, Γκέρσον, Σεκ και Κορνού αποτέλεσαν την τετράδα στην άμυνα ενώ οι Σερί, Καφουμάνα και Μοχάμεντ τους τρεις χαφ στον άξονα. Με τους Χαγκάγκ-Νταβίντ στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Πιερό μοναδικό προωθημένο.

Το ματς:

Η Μακάμπι Χάιφα μπήκε με διάθεση να πιέσει ψηλά, για να μην επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να κάνει το παιχνίδι του έβγαλε αποφασιτικότητα και πήρε την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του αγώνα, ελέγχοντας τον ρυθμό.

Ωστόσο, η πρώτη καλή ευκαιρία άνηκε στους γηπεδούχους, καθώς στο 3’ ο Αϊτόρ ελίχθηκε ωραία, πάτησε περιοχή, σούταρε διαγώνια από αριστερά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Μετά το δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε τις γραμμές του πιο ψηλά, απορροφώντας την αντίπαλη πίεση, ενώ είχε μια ακόμα καλή στιγμή, στο 16ο λεπτό. Με τον Βιλένα να κλέβει τη μπάλα έξω από την αντίπαλη περιοχή και να σουτάρει όμως να μην βρίσκει στόχο…

Τελικά, ήρθε η… ψυχρολουσία για τους «πράσινους», αφού σε μια ανύποπτη στιγμή δέχτηκαν το γκολ τέσσερα λεπτά μετά. Έβαλαν, βέβαια, και αυτοί το… χεράκι τους, αφού ο Κορνού έβγαλε ανενόχλητος μια σέντρα από αριστερά, Λοντίγκιν και Σένκεφελντ δεν μπόρεσαν αν διώξουν την μπάλα και ο αμαρκάριστος Νταβίντ έκανε το 0-1, με κεφαλιά σε κενη εστία.

Ακολούθησε ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός έδειξε να είναι σαφώς επηρεασμένος, με την Μακάμπι μάλιστα να πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα, με τον Πιερό στο 26’, αλλά να ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ στον Σένκεφελντ.

Για να φτάσουμε στην μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημίχρονου, με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, από πλευράς Παναθηναϊκού… Όταν ο Παλάσιος «έσπασε» την μπάλα στον Βαγιαννίδη, που «γέμισε» από δεξιά προς το ύψος της μικρής περιοχής, ο Μπερνάρ προσποιήθηκε και ο Ιωαννίδης πήγε να σκοράρει με «τακουνάκι» αλλά ο Κέουφ ήταν σε ετοιμότητα. Ενώ στην εξέλιξη της φάσης πρόλαβε και τον Αϊτόρ που ετοιμάζονταν να σκοράρει εξ επαφής, διώχνοντας με το χέρι.

Το «τριφύλλι» προσπάθησε να πιέσει κάπως περισσότερο στη συνέχεια, ωστόσο η ισραηλινή ομάδα ήταν συνεπής στα μετόπισθεν και με την αυτοπεποίθηση του υπέρ της σκορ κατάφερε να «φάει» μόνο μια ακόμα φάση.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Χουάνκαρ να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, τη μπάλα να σκάει μπροστά στον επερχόμενο

Παλάσιος με αποτέλεσμα το σουτ του να φύγει ψηλά και άουτ...

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Χουάνκαρ, Αράο, Βιλένα, Παλάσιος, Μπερνάρ, Αϊτόρ, Ιωαννίδης.

Έμειναν στον πάγκο: Μπρινιόλι, Ξενόπουλος, Ρούμπεν, Σπόραρ, Τσέριν, Μαντσίνι, Σιδεράς, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Κυριόπουλος.

Μακάμπι Χάιφα (Μεσάι Ντέγκο): Κέουφ, Σούντγκρεν (46' Φάινγκολντ), Γκέρσον, Σεκ, Κορνού, Σερί, Καφουμάνα, Μοχάμεντ (36' Τζαμπέρ), Χαγκάγκ, Πιερό, Νταβίντ.

Έμειναν στον πάγκο: Νίτζαν, Φουκς, Ρεφαέλοφ, Ποντγκορεάνου, Νάορ, Χαλαϊλί, Σιμπλί, Σίμιτς.

Διαιτητής: Γκεόργκι Καμπάκοφ (Βουλγαρία).

Βοηθοί: Μάρτιν Μαργκαρίτοφ, Ντίγιαν Βάλκοφ (Βουλγαρία).

4ος διαιτητής: Ράντοσλαβ Γκιντζένοφ (Βουλγαρία).

VAR: Ντράγκομιρ Ντραγκάνοφ (Βουλγαρία).

AVAR: Ιβάιλο Στογιάνοφ (Βουλγαρία).

