Γι' ακόμη μία φορά, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στη διαιτησία της πρώτης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μακάμπι, κατά τη διάρκεια της media day πριν το Game 2 της σειράς (25/04, 21:15).

Ο Τούρκος τεχνικός ανέλυσε όλες τις φάσεις στις οποίες θεωρεί πως οι «πράσινοι» αδικήθηκαν, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την άποψή του πως ο «εξάστερος» είναι καλύτερη ομάδα και θα το δείξει στα επόμενα ματς με τους Ισραηλινούς.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με ΜΜΕ του Ισραήλ, ο Αταμάν αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση απεσταλμένου από τη χώρα της Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τόνοι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Κάναμε ένα λάθος στο τέλος. Αυτό είναι γεγονός. Είναι ανεπίτρεπτο να χάνουμε τόσες ελεύθερες βολές. Κάναμε κάποια εύκολα λάθη, ιδίως στα τελευταία λεπτά. (Μας στοίχησε) και το πρόβλημα που είχε ο Ναν με τα φάουλ. Έτσι είναι το μπάσκετ. Στέκομαι σε όσα είπα και μετά το παιχνίδι.

Αυτό το ματς δεν ήταν καθαρό και θα ήθελα να δείξω μια συγκεκριμένη θέση, σε αυτό το φάουλ που δόθηκε στην προσπάθεια για το τρίποντο. Ίσως μπορείς να σφυρίξεις φάουλ εδώ, ίσως, αλλά μετά από αυτό το σημείο δεν υπάρχει κανένα φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο Μπάλντουιν κάνει φλόπινγκ και του δίνουν τρεις βολές. Ωραία, ας συνεχίσουμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει καμία επαφή.

Εδώ (σσ. δείχνει άλλη φάση) υπάρχει φάουλ του Ριβέρο στον Σλούκα. Μπορεί να συμβεί. Αλλά αν δίνεις φάουλ του Κώστα (Αντετοκούνμπο) στον Μπάλντουιν στην προσπάθεια για τρίποντο, τι είναι αυτό; Τι είναι αυτό που κάνει ο Νίμπο (σσ. στο σουτ του Βιλντόσα;). Δεν είναι φάουλ;

Το πιο αμφισβητίσιμο όμως σφύριγμα όμως για μένα είναι στην κατοχή αυτής της μπάλας. Ο διαιτητής που βρίσκεται στη γραμμή δίνει την μπάλα σε εμάς. Μετά αυτός ο Ισπανός διαιτητής (σσ. Χουάν Κάρλος Γκαρθία) που βρίσκεται εκεί στη μέση του γηπέδου που είναι αδύνατο να δει τι έχει γίνει, έρχεται και αλλάζει άποψη στον άλλο διαιτητή, χωρίς να δουν κανένα replay. Ο Ντίνος ήταν μέσα όταν ακούμπησε την μπάλα. Αλλά που είναι ο Νίμπο;

Εκτός γηπέδου. Αυτός ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση, αλλά ο άλλος αποφάσισε και έδωσε την μπάλα στη Μακάμπι. Πώς; Γιατί; Τα άλλα μπορεί να είναι ανθρώπινα λάθη, αλλά αυτό δεν είναι.

Ας προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Φάουλ του Γκριγκόνις. Πολύ αμφισβητήσιμο. Εντάξει, λάθος του διαιτητή. Ανθρώπινο λάθος. Και εδώ ο Σλούκας δεν κάνει καν φάουλ. Είναι μπροστά από την μπάλα. Ξανά στο κέντρο του γηπέδου, ο Μπάλντουιν παίρνει την επαφή και κάνει φλόπινγκ. Ο Σλούκας προσπάθησε να αποφύγει την επαφή, όμως ο διαιτητής δίνει ξανά φάουλ και τρεις βολές. Σας παρακαλώ. Αυτό είναι γελοίο για το μπάσκετ.

Άλλη φάση στο 81-83 με 3 λεπτά να απομένουν για το τέλος. Δείτε τώρα τον Ματίας. Ο Ισπανός διαιτητής, που δεν έδωσε πριν την μπάλα σε εμάς, αποφασίζει να μην δώσει φάουλ στον Λεσόρ. Δείτε το replay. Δείτε το φάουλ στο replay. Και ο διαιτητής ήταν εκεί. Ο Ισπανός διαιτητής δεν το σφύριξε. Είναι ανθρώπινο λάθος; Δεν το νομίζω. Ο ίδιος διαιτητής.

Τώρα δείτε εδώ στο 75-73. Ο Ριβέρο κάνει βήματα. Αυτά είναι όλα. Για μένα, κάναμε πολλά ανθρώπινα λάθη, όμως αυτά τα σφυρίγματα δεν ήταν καθαρά. 0-1. Κανένα πρόβλημα. Ελέγξαμε το παιχνίδι. Πολλές φορές είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε το παιχνίδι, αλλά με αυτά τα γελοία σφυρίγματα και τα δικά μας λάθη και τις άστοχες βολές, χάσαμε το παιχνίδι.Το 0-1 δεν έχει καμία σημασία. Θα κερδίσουμε τη σειρά. Μόνο αυτό θέλω να πω.

Στην κανονική περίοδο χάσαμε το ματς εδώ στην παράταση και εγώ είχα αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές. Δεν θέλω να επιστρέψω πίσω σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα παίζουμε στα playoffs. Δεν έχουμε καμία πίεση. Θέλουμε να παίξουμε καθαρό μπάσκετ. Είμαστε καλύτερη ομάδα από τη Μακάμπι και από αύριο θα αρχίσουμε να το δείχνουμε αυτό.

Δεν παίρνω πίσω όσα είπα χθες, ούτε για τη διαιτησία, ούτε για το ματς, ούτε τη δήλωσή μου για το Final Four».

