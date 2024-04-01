Super League: Την Πρωτομαγιά το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην Τούμπα – Αναλυτικά η 9η αγωνιστική

Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της Stoiximan Super League έφερε η πρόκριση Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Conference League. Ο αναβληθείς αγώνας της 5ης αγωνιστικής των playoffs ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ορίστηκε να γίνει πλέον την 1η Μαΐου στις 19:00, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ η ένατη αγωνιστική, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη να διεξαχθεί Πρωτομαγιά, θα γίνει μια εβδομάδα μετά, την Τετάρτη 8 Μαΐου, δηλαδή την Τετάρτη του Πάσχα.



Σημειώνεται πως αν μία ή και οι δύο ελληνικές ομάδες προκριθούν στα προημιτελικά του Conference League, θα υπάρξουν νέες αλλαγές στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της λίγκας:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε τη μετάθεση της διεξαγωγής των αγώνων της 9ης αγωνιστικής των Playoffs του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2023-2024, για την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024, αντί για την 1η Μαΐου 2024 που είχαν οριστεί αρχικά.Οι αγώνες που θα διεξαχθούν την εν λόγω ημερομηνία (Τετάρτη 8 Μαΐου 2024) είναι οι εξής:- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ –ΑΕΚ στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» και ώρα 19:00.- ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στο γήπεδο Τούμπας και ώρα 19:00- ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ – ΑΡΗΣ στο Δ.Α.Κ Λαμίας «Αθ. Διάκος» και ώρα 19:00.Ομόφωνα επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε ότι ο αναβληθείς αγώνας της 5ης αγωνιστικής των Stoiximan Super League Playoffs του Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2023-2024, μεταξύ των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΣΦΠ, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1η Μαΐου 2024 και ώρα 19:00 στο γήπεδο Τούμπας.

