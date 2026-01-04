Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Κοντούρης, εκτός με ίωση ο Ντέσερς

 Τα νέα από τη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού

Μπενίτεθ

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος σε μια εβδομάδα και την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και τουρνουά τριών ομάδων.

Ο Ταμπόρδα δεν έδωσε το παρών καθώς ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ θεραπεία έκανε ο Ντέσερς, ο οποίος θα απουσιάσει για μεγάλο διάστημα μετά τον τραυματισμό που υπέστη με την εθνική Νιγηρίας.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς και Κοντούρης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός προπόνηση
