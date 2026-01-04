Τα τελευταία επεισόδια παίζονται στο σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς. Η Παρτίζαν καλείται να αποφασίσει μέχρι αύριο σε ποια ομάδα θα παραχωρήσει τον Αμερικανό σέντερ.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό Sport5, ο Τζόουνς έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους συμβολαίου με τη Μακάμπι, παρά το ενδιαφέρον από Ολυμπιακό και Ντουμπάι BC.

Ο 28χρονος σέντερ δεδομένα πιέζει για να αποχωρήσει, αφού το κλίμα στην Παρτίζαν δεν τον σηκώνει. Χθες ήταν στην αποστολή της για τον αγώνα με την Τσάτσακ, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Ζοάν Πενιαρόγια.

Σημειώνεται πως για να μετακινηθεί ένας παίκτης από μια ομάδα Ευρωλίγκας σε άλλη, θα πρέπει να απεγγραφεί από την ομάδα που ανήκει ως τη Δευτέρα στις 19:00. Αν παρέλθει η συγκεκριμένη προθεσμία και ο Τζόουνς (ή οποιοσδήποτε παίκτης) παραμένει στο ρόστερ της ομάδας του για την Ευρωλίγκα, δεν μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη της διοργάνωσης.

Θεωρητικά η Παρτίζαν μπορεί να απεγγράψει τον Τζόουνς από το ρόστερ της για την Ευρωλίγκα χωρίς να έχει συμφωνήσει με κάποια ομάδα, αλλά δεν θα μπορεί να τον χρησιμοποιεί στην Ευρώπη. Όποιος παίκτης απεγγραφεί εντός προθεσμίας, μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας ως τις 25 Φεβρουαρίου.

