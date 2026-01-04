Παναθηναϊκός: Το μήνυμα συσπείρωσης μετά την ήττα

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον πρώτο γύρο της EuroLeague με ρεκόρ 12 νίκες και 7 ήττες, μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Το ντέρμπι έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί των τριών αγώνων των “πράσινων”, αλλά η ομάδα θέλησε να δείξει πως ήδη κοιτάζει μπροστά.

Την επόμενη μέρα από την ήττα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια ανάρτηση με στόχο να στείλει μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας σε παίκτες, προπονητές και κόσμο. Η δημοσίευση είχε ξεκάθαρο στόχο να τονίσει ότι η δουλειά συνεχίζεται και δεν αλλάζει από ένα αποτέλεσμα.

