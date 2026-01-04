NCAA: Ήττες για Αβδάλα και Λιοτόπουλο

Την ήττα γνώρισε το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα με 81-78 από το Γουέικ Φόρεστ. Ο 19χρονος γκαρντ σε 34 λεπτά είχε 8 πόντους (3/4 βολές, 1/1 δίποντο, 1/4 τρίποντα), 7 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 7 λάθη. Με την ήττα αυτή το Βιρτζίνια Τεκ υποχώρησε στο 12-3.

Το Σεν Τζονς έχασε 77-71 από το Πρόβιντενς και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είχε 7 πόντους (1/2 βολές, 0/2 δίποντα και 2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 τάπα και 2 λάθη σε 13 λεπτά συμμετοχής. Το σύνολο του Ρικ Πιτίνο έχει πλέον ρεκόρ 9-5.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.