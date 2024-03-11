Παναθηναϊκός: Το ηγετικό μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα

Ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε για την αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός και τον οδήγησε στη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού (1-3).

Ο αρχηγός των «πράσινων», πάντως, ξεκαθάρισε πως η μάχη για τον τίτλο τώρα ξεκινά. «Στα δύσκολα οφείλεις ν’ αντιδράσεις. Να δείξεις την ποιότητα και τις δυνατότητές σου. Τα Playoffs τώρα ξεκινάνε…»

Πηγή: skai.gr

