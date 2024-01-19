Τζόνι Ότο, ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για το δεξί άκρο της άμυνας

Και το όνομα αυτού… Τζόνι Ότο. Όπως μετέφερε ο Δημήρτης Τσορμπατζόγλου στην εκπομπή «Fair Play» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο ΠΑΟΚ έχει βρει τον «εκλεκτό» για το δεξί άκρο της άμυνας. Συγκεκριμένα, έχει καταλήξει στον 29χρονο άσο της Γουλβς.

Το συμβόλαιο του Ότο με τους «λύκους» ολοκληρώνεται το 2025, ωστόσο ο παίκτης έχει τεθεί στο περιθώριο λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με αξία 8 εκατ. ευρώ στο transfermkt, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια και στα αριστερά. Εξάλλου, έχει παίξει ως αριστερός μπακ σε παραπάνω από τα μισά παιχνίδια της καριέρας του. Ξεκίνησε από τη Θέλτα, το 2018 αποκτήθηκε έναντι 7 εκατ. ευρώ από την Ατλέτικο Μαδρίτης και ύστερα από έναν εξαμηνιαίο δανεισμό στη Γουλβς, η αγγλική ομάδα τον έκανε δικό της έναντι 21 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2019. Επίσης είναι τρεις φορές διεθνής με την ανδρική ομάδα της Ισπανίας.

Ο Ότο έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ, έχουν γίνει επαφές με τον παίκτη και γίνεται προσπάθεια να μείνει ελεύθερος. Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου συμπλήρωσε πως στον «δικέφαλο του Βορρά» τα έχουν ζυγίσει όλα, δεδομένου ότι ο Ισπανός μπακ δεν έχει πολλές συμμετοχές τα τελευταία χρόνια.

