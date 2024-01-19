Λογαριασμός
«Προσγειώθηκε»: Τρομερό CGI βίντεο του Παναθηναϊκού, δείχνει τον Ντραγκόφσκι... δράκο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός υποδέχτηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο το νέο της τερματοφύλακα

Dragowski

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με την Σπέτσια για τον δανεισμό του Πολωνού διεθνούς πορτιέρο Ντραγκόφσκι ως το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς και ο 26χρονος γκολκίπερ έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/1) στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του. 

Έτσι το Τριφύλλι κλείνει άμεσα την υπόθεση τερματοφύλακας, που άνοιξε με την αρνητική τροπή που πήρε το θέμα του Μπρινιόλι και ο Ντραγκόφσκι θα αποτελέσει μαζί με τον Γιούρι Λοντίγκιν το βασικό δίδυμο κάτω από τα “πράσινα” γκολπόστ. 

Όμως το πιο ωραίο οι “πράσινοι” τοι φύλαξαν για τη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα βίντεο στα social media που απεικονίζει έναν πράσινο δράκο. Το γράφικό κλείνει αφού κάνει ανάλογο λογοπαίγνιο με το όνομα Ντραγκόφσκι. Από το ΔΡΑΚΟ! Καλορίζικος!

Πηγή: paopantou.gr

