Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με την Σπέτσια για τον δανεισμό του Πολωνού διεθνούς πορτιέρο Ντραγκόφσκι ως το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς και ο 26χρονος γκολκίπερ έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/1) στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Έτσι το Τριφύλλι κλείνει άμεσα την υπόθεση τερματοφύλακας, που άνοιξε με την αρνητική τροπή που πήρε το θέμα του Μπρινιόλι και ο Ντραγκόφσκι θα αποτελέσει μαζί με τον Γιούρι Λοντίγκιν το βασικό δίδυμο κάτω από τα “πράσινα” γκολπόστ.

Όμως το πιο ωραίο οι “πράσινοι” τοι φύλαξαν για τη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα βίντεο στα social media που απεικονίζει έναν πράσινο δράκο. Το γράφικό κλείνει αφού κάνει ανάλογο λογοπαίγνιο με το όνομα Ντραγκόφσκι. Από το ΔΡΑΚΟ! Καλορίζικος!

