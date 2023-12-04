Άμεσα οι εξελίξεις για προπονητή στον Ολυμπιακό - Τελειώνει ο Μαρτίνεθ, φαβορί ο Καρβαλιάλ

Ημέρα εξελίξεων η σημερινή στον Ολυμπιακό. Ξέχωρα από την οργή που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας για τα γεγονότα στο Πανθεσσαλικό, με τη διαιτησία και τα επεισόδια, η διοίκηση της ΠΑΕ αναγνωρίζει πως εδώ και αρκετές εβδομάδες πλέον η απόδοση της ομάδας δεν είναι στα απαιτούμενα επίπεδα. Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ μπορεί να είχε τη δημόσια στήριξη των παικτών, όπως φάνηκε με την επιλογή των Μασούρα και Ελ Κααμπί να τρέξουν να πανηγυρίσουν μαζί του τα γκολ που πέτυχαν (αλλά αμφότερα τελικά ακυρώθηκαν), ωστόσο φαίνεται πως μετρά ώρες στον ερυθρόλευκο πάγκο.

Οι Πειραιώτες εδώ και μέρες έχουν κάνει προεργασία και επαφές για το θέμα προπονητή και δεν περίμεναν το χθεσινό 2-2 με τον Βόλο για να πάρουν οριστικές αποφάσεις για την τεχνική ηγεσία. Ο Ισπανός προπονητής είναι σαφές πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τάχιστες. Άλλωστε ο Ολυμπιακός δεν έχει καιρό για… χάσιμο, αφού την Κυριακή υπάρχει το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (17:30) και ακολούθως το κρίσιμο ματς με την Μπάτσκα Τόπολα που θα κρίνει την ευρωπαϊκή συνέχεια της ομάδας.

Ολυμπιακός: Άμεσα οι εξελίξεις για προπονητή-Φαβορί ο Καρβαλιάλ

Όσον αφορά στη διάδοχη κατάσταση; Ο Κάρλος Καρβαλιάλ φέρεται να είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει τη θέση του Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Με τον Πορτογάλο προπονητή οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει αρκετά και δεν αποκλείεται ακόμη κι εντός της ημέρας ή έστω αύριο-μεθαύριο να υπάρχει οριστική κατάληξη στην υπόθεση. Αυτό προκύπτει από την Πορτογαλία, όπου εδώ και μέρες αναφέρεται το όνομα του 57χρονου προπονητή. Με την προσθήκη του Πέδρο Άλβες σε επιτελική θέση στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού (αναμένονται αλλαγές και σε αυτό το κομμάτι), η στροφή στην πορτογαλική αγορά σε αυτή τη φάση είναι δεδομένη.

Δεν είναι τυχαίο πως στη λίστα του Ολυμπιακού φέρονται να είναι και άλλοι συμπατριώτες του, όπως οι Πάουλο Σόουζα, Μπρούνο Λάζε και Νούνο Εσπίριτο Σάντος (όλοι τους ελεύθεροι). Αντίθετα, θέμα Άμπελ Φερέιρα δεν φαίνεται να υπάρχει, αφού ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ έχει ισχυρό συμβόλαιο με την Παλμέιρας για έναν ακόμη χρόνο, ενώ δεν τίθεται ζήτημα και για τον (ελεύθερο) Φερνάντο Σάντος.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα αναμείνει το κατηγορητήριο για τα επεισόδια στον Βόλο και κινδυνεύει με νέα τιμωρία έδρας, για 2-4 αγωνιστικές, ενώ ακόμη «χρωστά» μία αγωνιστική χωρίς κόσμο, την οποία θα εκτίσει στον αγώνα με την ΑΕΚ στις αρχές του 2024. Μάλιστα, εφόσον υπάρξει τιμωρία έδρας, ο Ολυμπιακός θα κληθεί να την εκτίσει πιθανότατα στον επαναληπτικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Κυπέλλου στις 17 Iανουαρίου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, για το ματς στις Σέρρες εκτός μάχης είναι μετά την αποβολή του ο Ρέτσος, κάτι που μεγαλώνει το πρόβλημα στην άμυνα λόγω και των απουσιών των Πορόζο και Φρέιρε. Λογικά δύο από τους Μπιανκόν, Ντόη και Ιμπόρα θα επωμιστούν το βάρος. Στον Βόλο συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες ο Φορτούνης και θα πρέπει να αποφασιστεί σε ποιο από τα τέσσερα προσεχή ματς θα λείψει (με Πανσερραϊκό εκτός, Ατρόμητο εκτός, Λαμία εκτός και ΑΕΚ εντός), ενώ στο… μοναδικό καλό νέο, ο Ποντένσε είναι σε καλό δρόμο για να επιστρέψει στο παιχνίδι της προσεχούς Κυριακής μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Φράιμπουργκ.

