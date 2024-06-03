Εκκενώθηκε η κατάληψη Primavera στο ΑΠΘ - Δείτε βίντεο

Ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας αστυνομική επιχείρηση σε υπό κατάληψη χώρο εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εκκένωσε την κατάληψη Primavera, που είχε ως έδρα το πρώην κυλικείο της Θεολογικής Σχολής.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε στις 5 το πρωί. Δεκάδες αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο περιμετρικά της κατάληψης και άρχισαν να εκκενώνουν το εσωτερικό του.

Εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, κράνη και ξύλινα στυλιάρια.

Τη στιγμή της εισόδου της Αστυνομίας στο στέκι Primavera δεν βρισκόταν κανείς.

Το στέκι Primavera καταλήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.