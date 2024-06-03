Όπως αναφέρει το δελτίο της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα 3 Ιουνίου επιφυλάσσει λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά τοπικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο νότιοι τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 33 και τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και στο εσωτερικό της Κρήτης έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

