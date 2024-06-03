Τελική ευθεία πριν τις κάλπες με σταθμούς στα κρίσιμα «οχυρά» της ΝΔ

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τελική ευθεία από σήμερα για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, καθώς απομένουν μόλις πέντε ημέρες καθαρού πολιτικού χρόνου για να κορυφωθεί η προεκλογική εκστρατεία και τα μηνύματα που θα σταθμίσουν οι πολίτες μπροστά στην κάλπη, για τη διαχείριση και προώθηση όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών ζητημάτων που αφορούν και τη χώρα μας.

Στο τελικό σπριντ ο πρωθυπουργός συνεχίζει να έχει τον πρώτο ρόλο με περιοδείες και ομιλίες ανά την Ελλάδα, σε κρίσιμα “οχυρά” για τη γαλάζια παράταξη που θέλει να διατηρήσει τα υψηλά ποσοστά της ή και να τα ενισχύσει. Μετά τη σημερινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo όπου θα μιλήσει στην τελετή έναρξης της ναυτιλιακής έκθεσης “Ποσειδώνια 2024” και στη συνέχεια την συνάντηση που θα έχει με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Πεδίον του Άρεως, αύριο επιστρέφει σε πρόγραμμα περιοδειών εκτός Αττικής.

Συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη, θα περιοδεύσει στη Θεσσαλία και τη Λάρισα, μία παραδοσιακά “γαλάζια” περιοχή η οποία στη μετά Daniel εποχή αποτελεί ισχυρό πολιτικό στοίχημα της κυβέρνησης παρότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε ενεργά και έριξε όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την αποκατάσταση και ελάφρυνση των κατοίκων που επλήγησαν από τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας. Η Θεσσαλία διαπερνά τον μεγάλο στόχο της κυβέρνησης: να μην αφήσει κανένα πολιτικό περιθώριο στην αντιπολίτευση να “θολώσει” και να “διαβρώσει” τις προσπάθειες και το έργο που έχει γίνει μέχρι στιγμής για την επιστροφή στην κανονικότητα για τους κατοίκους, τους αγρότες και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Πέρα από την προεκλογική του συγκέντρωση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να εγκαινιάσει το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια, ενώ στη συνέχεια μαζί με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα αναμένεται να επισκεφθεί και πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες του περασμένου φθινοπώρου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο πρωθυπουργός επέλεξε να βρεθεί στον θεσσαλικό κάμπο, λίγο πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας των ευρωεκλογών, επικοινωνώντας εμφατικά τη βούληση, τις προσπάθειες και τις πολιτικές της κυβέρνησης για την περιοχή οι οποίες ενεργοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα.

Το μήνυμα “δώστε μας τη δύναμη να φέρουμε την Ελλάδα σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη σε όλα” αντηχεί όλο και πιο δυνατά, όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών, με τον στόχο η γαλάζια παράταξη να λάβει από το “άνοιγμα της κάλπης” το ποσοστό εκείνο που θα επαναβεβαιώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών για τη συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής και των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα και την ωθούν όλο και πιο μπροστά, όλο και πιο κοντά στo ευρωπαϊκό status.

Σύμφωνα πάντως με όλες τις πρόσφατες μετρήσεις η ΝΔ φαίνεται εκτός απροόπτου να φτάνει τον πήχη που έχει θέσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, τον στόχο του 33%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά καθαρή εντολή για να μπορέσει να μπορέσει να διαπραγματευτεί ως το ισχυρότερο κεντροδεξιό κόμμα στην ΕΕ. Ο ίδιος άλλωστε έχει ζητήσει από τους πολίτες “το βράδυ των ευρωεκλογών α είναι απολύτως σίγουρο και κατανοητό σε όλες και σε όλους ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί και διαθέτει ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση να συνεχίσει το έργο το οποίο ξεκινήσαμε εδώ και έντεκα μήνες και το υλοποιούμε στο ακέραιο. Διότι προκαλώ οποιονδήποτε από την αντιπολίτευση να μου υποδείξει μια πολιτική την οποία έχουμε υλοποιήσει η οποία να μην συμπεριλαμβανόταν στο προεκλογικό μας πρόγραμμα”.

Την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από δύο εβδομάδες από την τελευταία του περιοδεία, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη κεντρική προεκλογική του ομιλία στην προβλήτα 1 του λιμανιού της πόλης, ενώ η αυλαία της προεκλογικής περιόδου θα πέσει παραδοσιακά την Παρασκευή 7 Ιουνίου στην Αθήνα, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην πλατεία Συντάγματος.

