Μέσα ενημέρωσης και το κυβερνών κεντροαριστερό κόμμα MORENA ανακοίνωσαν ότι η υποψήφια της παράταξης Κλαούδια Σέινμπαουμ επικράτησε στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στο Μεξικό, λίγη ώρα αφού έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NMAS και την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας El Financiero, η κυρία Σέινμπαουμ κατά exit polls θα είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που θα ορκιστεί πρόεδρος της χώρας.

Δε δόθηκαν εκτιμήσεις για το εύρος της νίκης της ωστόσο, οι δημοσκόποι προέβλεψαν ότι η 61χρονη πρώην δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού είχε κερδίσει το 56% των ψήφων στις εκλογές της Κυριακής, παίρνοντας προβάδισμα από την κύρια αντίπαλό της, την επιχειρηματία Xóchitl Gálvez.

Ο επικεφαλής του Κινήματος για την Εθνική Αναγέννηση (MORENA) Μάριο Ντελγάδο διαβεβαίωσε πάντως υποστηρικτές του κόμματος ότι η Κλαούδια Σέινμπαουμ κέρδισε με «πολύ μεγάλη» διαφορά αλλά δεν έδωσε ποσοστά.

Η Σέινμπαουμ, μια επιστήμονας που διηύθυνε την Πόλη του Μεξικού το 2018-23, έχει την υποστήριξη του απερχόμενου προέδρου, Andrés Manuel López Obrador ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2018 και δεν μπορούσε να είναι ξανά υποψήφιος για το ανώτατο αξίωμα, καθώς σύμφωνα με το σύνταγμα του Μεξικού, οι πρόεδροι περιορίζονται σε μία μόνο εξαετή θητεία.

Οι εκλογές αυτές, οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού, αμαυρώθηκαν από σωρεία δολοφονιών, που συνεχίστηκαν ακόμη και χθες, εν μέσω ψηφοφορίας, με δυο ανθρώπους να πέφτουν νεκροί σε εκλογικά τμήματα στην πολιτεία Πουέμπλα. Η βία είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει η επόμενη αρχηγός του κράτους.

Εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα η επικράτησή της, η κυρία Σέινμπαουμ θα διαδεχθεί τον Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ την 1η Οκτωβρίου για εξαετή θητεία στο κορυφαίο αξίωμα του Μεξικού.

