Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονα έξω από καφενείο με ναργιλέδες όταν ένας 37χρονος με το ΙΧ αυτοκίνητό του προσέγγισε το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών και διαπληκτίστηκε με κάποιους θαμώνες για άγνωστο ως τώρα λόγο.

Τότε εκείνοι του επιτέθηκαν, πετώντας εναντίον του καρέκλες και αλλά αντικείμενα.

Ο 37χρονος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταύρος» αφού είχε τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα. Ο 37χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο οι αστυνομικοί που έφτασαν εντόπισαν έναν κάλυκα και μια βολίδα, ενώ ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν γίνει προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.