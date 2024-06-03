Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άγιος Παντελεήμονας: Αιματηρό επεισόδιο έξω από καφενείο - Ένας τραυματίας

Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο 37χρονος με το ΙΧ αυτοκίνητό του προσέγγισε το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών και διαπληκτίστηκε με κάποιους θαμώνες για άγνωστο ως τώρα λόγο

Άγιος Παντελεήμονας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονα έξω από καφενείο με ναργιλέδες όταν ένας 37χρονος με το ΙΧ αυτοκίνητό του προσέγγισε το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών και διαπληκτίστηκε με κάποιους θαμώνες για άγνωστο ως τώρα λόγο.

Τότε εκείνοι του επιτέθηκαν, πετώντας εναντίον του καρέκλες και αλλά αντικείμενα. 

Ο 37χρονος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταύρος» αφού είχε τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα. Ο 37χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο οι αστυνομικοί που έφτασαν εντόπισαν έναν κάλυκα και μια βολίδα, ενώ ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν γίνει προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άγιος Παντελεήμονας τραυματίας επεισόδιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark