Δυναμικά ξεκίνησε η εβδομάδα για τους Μπλε. Η ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη με ξεκάθαρο σκορ και χωρίς να απειληθεί σε σημαντικό βαθμό.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη Μερβέ να βάζει «στο τσεπάκι της» πόντο που πήρε από τον Γ. Γκιουλέκα.

Ο αγώνας πήγαινε πόντο πόντο, μέχρι που ο Ντάνιελ κατάφερε παρά την τούμπα του μέσα στο νερό, να πάρει νίκη απέναντι στη Σεντά και να μεγαλώσει το προβάδισμα για την ομάδα του.

Λίγο αργότερα, και πάλι από ήττα του Γκιουλέκα ήρθε ο τελευταίος πόντος για τους Μπλε, που σήμανε τη λήξη του αγώνα και την νέα ψηφοφορία για τους Κόκκινους.

Στο συμβούλιο που ακολούθησε, ελλείψει περισσοτέρων επιλογών, ο Χριστόφορος ήξερε ότι θα είναι ο νέος υποψήφιος προς αποχώρηση, καθώς όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, Δαλάκα και Γκιουλέκας απέχουν πολύ αγωνιστικά από τον ίδιο.

Πηγή: skai.gr

