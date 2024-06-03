Με εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας θα συνεχίσουν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις από σήμερα, Δευτέρα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Παράλληλα, σήμερα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας.

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν αυτή την εβδομάδα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις Πανελλαδικές, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σήμερα, στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσια

Σήμερα, είναι η ημέρα έναρξης των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας. Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 17 Ιουνίου 2024.

Συνέχεια Πανελλαδικών αύριο, και για τα ΓΕΛ

Με μαθήματα Προσανατολισμού θα συνεχίσουν κατά τη δεύτερη εβδομάδα Πανελλαδικών οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, αύριο, Τρίτη 4 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

