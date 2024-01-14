Η μεγάλη στιγμή για τον Ιωάννη Παπαπέτρου ήρθε!



Περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου ανάμεσα στο Λαύριο και τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο διεθνής φόργουορντ πάτησε στο παρκέ, για πρώτη φορά μετά τις 14 Οκτωβρίου και την αναμέτρηση με το Περιστέρι bwin.

Ο 29χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, μένοντας στα… πιτς για συνολικά 92 ημέρες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.