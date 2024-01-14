Η μεγάλη στιγμή για τον Ιωάννη Παπαπέτρου ήρθε!
Περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου ανάμεσα στο Λαύριο και τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο διεθνής φόργουορντ πάτησε στο παρκέ, για πρώτη φορά μετά τις 14 Οκτωβρίου και την αναμέτρηση με το Περιστέρι bwin.
Ο 29χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, μένοντας στα… πιτς για συνολικά 92 ημέρες.
Πηγή: sport-fm.gr
