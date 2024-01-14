Λογαριασμός
Παναθηναϊκός AKTOR: Πάτησε ξανά παρκέ ο Παπαπέτρου έπειτα από 92 ημέρες - Το πρώτο του καλάθι

Στην αγωνιστική δράση έπειτα από 92 ημέρες επέστρεψε και επίσημα ο Ιωάννης Παπαπέτρου, μπαίνοντας στο παρκέ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου στο Λαύριο-Παναθηναϊκός AKTOR.  

Παπαπέτρου

Η μεγάλη στιγμή για τον Ιωάννη Παπαπέτρου ήρθε!

Περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου ανάμεσα στο Λαύριο και τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο διεθνής φόργουορντ πάτησε στο παρκέ, για πρώτη φορά μετά τις 14 Οκτωβρίου και την αναμέτρηση με το Περιστέρι bwin.

Ο 29χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, μένοντας στα… πιτς για συνολικά 92 ημέρες.

TAGS: Λαύριο Παναθηναϊκός Basket League
