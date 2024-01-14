Μια μεγάλη έκπληξη έχει η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (17:00). Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης προτιμήθηκε αντί του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.



Στις υπόλοιπες θέσεις ο Κάρλος Καρβαλιάλ δεν έχει κάνει… ιδιαίτερο ροτέισον εν όψει και της ρεβάνς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Συνολικά υπάρχουν έξι αλλαγές σε σχέση με το ματς της Λεωφόρου.



Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Κίνι, Καμαρά, Καρβάλιο, Ποντένσε, Μασούρας, Φορτούνης και Ναβάδο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #KIFOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/yyHkTqEbVC January 14, 2024

