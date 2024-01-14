Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά - Ο Τζολάκης στο τέρμα

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης επελέγη τερματοφύλακας του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά

Tzolakis

Μια μεγάλη έκπληξη έχει η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (17:00). Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης προτιμήθηκε αντί του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.

Στις υπόλοιπες θέσεις ο Κάρλος Καρβαλιάλ δεν έχει κάνει… ιδιαίτερο ροτέισον εν όψει και της ρεβάνς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Συνολικά υπάρχουν έξι αλλαγές σε σχέση με το ματς της Λεωφόρου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Κίνι, Καμαρά, Καρβάλιο, Ποντένσε, Μασούρας, Φορτούνης και Ναβάδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark