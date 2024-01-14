Η Σερβία... πλήρωσε τα σπασμένα της Κροατίας και η Εθνική μας ομάδα θα διεκδικήσει την τιμητική 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ!



Παρά τον αποκλεισμό από τα προημιτελικά της διοργάνωσης και το ότι δεν κατάφερε να μπει στη ζώνη των μεταλλίων, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έδειξε μεγάλα ψυχικά αποθέματα, λυγίζοντας τους Σέρβους με σκορ 12-10 σε ένα παραδοσιακό βαλκανικό ντέρμπι, με τη «γαλανόλευκη» πλέον να παίρνει το εισιτήριο για τον «τελικό» της 5ης θέσης της διοργάνωσης!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν μπήκε καλά στο ματς, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στο σκορ με 5-3 στο πρώτο οκτάλεπτο. Εκμεταλλευόμενοι τις καταστάσεις με παίκτη παραπάνω, οι διεθνείς μας ισοφάρισαν σε 7-7 στο ημίχρονο και στο 8-8 στο τρίτο οκτάλεπτο. Τα πάντα κρίθηκαν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, εκεί, όπου οι Αλαφραγκής, Γενηδουνιάς και Φουντούλης έδωσαν αέρα τριών τερμάτων στην Εθνική μας (8-11), με τον Κάκαρη να σκοράρει λίγο αργότερα για το 12-9 και την Ελλάδα να φτάνει σε μια μεγάλη νίκη γοήτρου!



Πλέον, η Εθνική μας ομάδα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της για το παιχνίδι της 5ης θέσης, ο οποίος και θα βγει από τον νικητή του ζευγαριού Ρουμανίας-Μαυροβουνίου.



Τα οκτάλεπτα: 5-3, 2-4, 1-1, 2-4



Σερβία: Φιλίποβιτς, Μάντιτς 3, Ράσοβιτς Σ. 1, Ραντέλοβιτς 1, Λάζιτς 2, Ραντούλοβιτς 2, Ντράζοβιτς, Γιάκσιτς, Μιλόγιεβιτς, Ούμποβιτς, Λούκιτς 1, Ράσοβιτς Λ., Μίτροβιτς.



Ελλάδα: Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Βλαχόπουλος 1, Τζωρτζάτος.

