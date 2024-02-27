Λογαριασμός
Ποδοσφαιρικός μαραθώνιος για τους λάτρεις της μπάλας την Τετάρτη στον bwinΣΠΟΡ FM

Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

Συντονιστείτε στους 94,6 την Τετάρτη (28/02) και ζήστε λεπτό προς λεπτό όλους τους αγώνες της 25ης στροφής του πρωταθλήματος, με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στις 21:00 να ξεχωρίζει.

Προηγούνται χρονικά οι μάχες των «δικεφάλων», με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα στις 19:00 και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό στις 20:00.

Νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 17:00 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ενώ την ίδια ώρα παίζουν Ατρόμητος-Λαμία. Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 15:00 με τις αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά και Βόλος-ΟΦΗ.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

