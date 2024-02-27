Ποδοσφαιρικός μαραθώνιος για τους λάτρεις της μπάλας την Τετάρτη στον bwinΣΠΟΡ FM

Συντονιστείτε στους 94,6 την Τετάρτη (28/02) και ζήστε λεπτό προς λεπτό όλους τους αγώνες της 25ης στροφής του πρωταθλήματος, με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στις 21:00 να ξεχωρίζει.
Προηγούνται χρονικά οι μάχες των «δικεφάλων», με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα στις 19:00 και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό στις 20:00.
Νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 17:00 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ενώ την ίδια ώρα παίζουν Ατρόμητος-Λαμία. Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 15:00 με τις αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά και Βόλος-ΟΦΗ.
Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.
