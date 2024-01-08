Παγκόσμιος θρήνος στο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο σπουδαίος Φραντς Μπεκενμπάουερ

Έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα, δηγμιούργησε τη δική του σχολή ποδοσφαίρου... Ένας από τους μεγάλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ πέθανε σε ηλικία 78 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη όχι μόνο τους Γερμανούς φιλάθλους, αλλά την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου και ένας από τους σημαντικότερους στην ιστορία του αθλήματος δεν είναι πια κοντά μας. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί και τελικά σήμερα έφυγε από τη ζωή. Ο Μπεκενμπάουερ είχε κάνει δύο επεμβάσεις στην καρδιά του και μία στο ισχίο του, ενώ από το 2019 είχε χάσει την όρασή του από το δεξί του μάτι.

Ο Κάιζερ του γερμανικού ποδοσφαίρου είχε αναδειχτεί στις εκλογές του IFFHS ως ο τρίτος καλύτερος του 20ού αιώνα μετά τους Πελέ και Γιόχαν Κρόιφ. Είχε ανέβει στην κορυφή του κόσμου με την εθνική Γερμανίας, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974, ενώ κατέκτησε δεκάδες τίτλους στην καριέρα του σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Το 2014 οι αναγνώστες του ESPN τον ψήφισαν ως τον σημαντικότερο αρχηγό στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία.

Ο Μπεκενμπάουερ κατέκτησε δύο Χρυσές Μπάλες και έδωσε στη θέση του αμυντικού μια... διαφορετική οπτική στις δεκαετίες του '60 και του '70. Φόρεσε για 13 χρόνια τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, έχοντας νωρίτερα ξεκινήσει από τη Μόναχο 1860, ενώ αγωνίστηκε και σε Αμβούργο και Νιου Γιορκ Κόσμος. Υπήρξε προπονητής στην εθνική ομάδα, στη Μαρσέιγ και στην Μπάγερν Μονάχου, ενώ ασχολήθηκε στο γερμανικό ποδόσφαιρο συνολικά από διάφορα πόστα.

Στα αξιοσημείωτα, πέραν των όσων πέτυχε μέσα στο γήπεδο, ήταν πως δημιούργησε το «Ίδρυμα Φραντς Μπεκενμπάουερ» για να υποστηρίξει άτομα με αναπηρίες. Συμμετείχε επίσης στη δημιουργία της φιλανθρωπικής ομάδας ποδοσφαίρου του Άουγκσμπουργκ Datschiburger Kickers, η οποία στόχο έχει να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

