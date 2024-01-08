Συγκλονίζει ο Τιερί Ανρί! Ο Γάλλος μίλησε στο «The Diary of a CEO» και αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη μάχη που έδινε όταν έπαιζε ποδόσφαιρο με την κατάθλιψη.

Ο 46χρονος αποκάλυψε πως δεν γνώριζε ούτε και ο ίδιος ότι πάσχει από κατάθλιψη, ενώ στη συνέχεια μίλησε και για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα του και πόσο πάλεψε για να τον αποδεχθεί.

Thierry Henry (EXCLUSIVE): "I Cried Every Single Day", Dealing With Depression, My Childhood Trauma & Fighting For My Dad's Love!



I had the pleasure of sitting down with one of the Gods of the game - Thierry Henry.



During our conversation, we discussed things that he’s never… pic.twitter.com/COSMAEvcvi January 8, 2024



Αναλυτικά όσα είπε:

«Είχα κατάθλιψη σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Το ήξερα; Όχι. Έκανα κάτι για αυτό; Προφανώς και όχι. Είχα προσαρμοστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έλεγα ψέματα στον εαυτό μου και στους άλλους, επειδή η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να ακούσει όσα είχα να πω. Ήξερα ότι μού έλεγα ψέματα αλλά φρόντιζα αυτά τα συναισθήματα να μη βγαίνουν προς τα έξω, έβαζα την κάπα μου», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Συνηθίζουμε να αποφεύγουμε και να μην αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας, αυτό κάνουμε πάντα. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για να μην τα σκεφτόμαστε. Αλλά κατά τη διάρκεια του Covid είπα: "Γιατί τα αποφεύγεις; Τι κάνεις; Ήμουν μόνος και δεν έβλεπα τα παιδιά μου. Έτσι διαπίστωσα τι σημαίνει να είσαι ευάλωτος, ενσυναίθηση, κλάμα. Έκλαιγα κάθε μέρα χωρίς λόγο, απλά πλάνταζα στο κλάμα. Σου λένε από μικρός "Μην είσαι έτσι, μη δείχνεις ότι είσαι ευάλωτος. Αν κλάψεις τι θα νομίζουν οι άλλοι;».

Στη συνέχεια μίλησε για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα του: «Όταν ήμουν μικρός δεν ένιωσα αγάπη και στοργή. Την πρώτη φορά που ο πατέρας μου με πήρε αγκαλιά είπε: "Αυτό το παιδί θα γίνει σπουδαίος ποδοσφαιριστής". Και από τότε η επιτυχία μου ήταν προγραμματισμένη. Ο πατέρας μου πήρε τον έλεγχο του σώματός μου και ήταν δύσκολο. Μια μέρα παίξαμε έναν αγώνα, ήμουν 13 και κερδίσαμε 6-0. Έβαλα όλα τα γκολ αλλά πάντα τον ένοιαζε αυτό που δεν έκανα: "Έχασες αυτό το κοντρόλ ή αυτή τη σέντρα". Αυτό μπορεί είτε να σε διαλύσει, είτε να σε σφυρηλατήσει. Εγώ αποφάσισα να με σφυρηλατήσει, αλλά δεν ήταν εύκολο».

