Προπονήθηκε ο Σένκεφελντ - Έτοιμος για Ολυμπιακό

Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό, λίγες ώρες μετά την επιστροφή στην κορυφή της Stoiximan Super League.



Στην προπόνηση της Δευτέρας έλαβε κανονικά μέρος ο Μπαρτ Σένκεφελντ. Ο Ολλανδός αμυντικός ξεπέρασε τον τραυματισμό του και πλέον είναι στη διάθεση του Φατίχ Τερίμ για τον πρώτο αγώνα των «16» του Κυπέλλου Betsson, την Τετάρτη στη Λεωφόρο απέναντι στον Ολυμπιακό (21:30).

Οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, καθώς όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, ολοκληρώνοντας με παιχνίδι σε μικρές εστίες.



Θεραπεία ακολούθησαν οι Παλάσιος, Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν, που δεν υπολογίζονται για το ερχόμενο ματς, ενώ υπενθυμίζεται πως επανέρχονται και οι Ρούμπεν και Βέρμπιτς, που εξέτισαν την τιμωρία τους.

