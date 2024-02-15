Αλλη μία πρόκριση σε τελικό πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης της Ντόχα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Απόστολου Σίσκου, ο οποίος με 1:56.82 κατέλαβε την έκτη θέση στα ημιτελικά των 200μ. ύπτιο και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον αυριανό (16/2, 18:59) τελικό του αγωνίσματος. Ο 19χρονος κολυμβητής ήταν λίγο πιο αργός σε σχέση με το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στον πρωινό προκριματικό (1:56.64), αλλά η επίδοσή του ήταν αρκετή για να του δώσει το εισιτήριο για την οκτάδα.

Με την πρόκριση του Σίσκου, η Ελλάδα έφτασε ήδη τους επτά τελικούς στη Ντόχα, ξεπερνώντας το ρεκόρ των έξι τελικών από τη διοργάνωση του 2005, στο Μόντρεαλ.

Κορυφαίος των ημιτελικών ήταν ο Αμερικανός Τζακ Εϊκινς με 1:56.32, με τον Ισπανό Ούγκο Γκονζάλεθ να ακολουθεί σε 1:56.38 και τον Κορεάτη Τζουχό Λι εξίσου κοντά στο 1:56.40. Προκρίθηκαν επίσης, ο Ούγγρος Ανταμ Τέλεγκντι (1:56.65), ο Ελβετός Ρόμαν Μιτιούκοφ (1:56.72), ο Ολλανδός Κάι Φαν Βέστερινγκ (1:56.91) και ο Νοτιοαφρικανός Πίτερ Κέτζε (1:57.07).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.