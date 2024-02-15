Πεπεισμένος ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κοντράρει τον οποιονδήποτε αντίπαλο, δήλωσε ο προπονητής του, Γιώργος Μπαρτζώκας, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με το Περιστέρι bwin για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.



Ο Έλληνας coach με δηλώσεις του, στάθηκε στο καλό μομέντουμ που βρίσκεται η ομάδα του, ωστόσο τόνισε ότι το ματς με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μόνο εύκολο δεν είναι, εξαιτίας της καλής αγωνιστικής της κατάστασης.

Τέλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε και στον θεσμό του Κυπέλλου, υπογραμμίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να κυνηγάει, όλα τα τρόπαια, ξεκαθαρίζοντας ότι στους «ερυθρόλευκους» ο στόχος είναι η κατάκτηση και του συγκεκριμένου τίτλου, τον οποίο δεν υποτιμά.



Aναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή:



«Είναι μια πρόκληση για εμάς, όπως κάθε διοργάνωση που συμμετέχει ο Ολυμπιακός πρέπει να πηγαίνει μέχρι τέλους και να κερδίσει, αν είναι δυνατόν», τόνισε ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Μπαρτζώκας.



«Αλλά δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να πούμε. Έχει σχέση με το μομέντουμ που βρίσκονται οι ομάδες μέσα στην χρονιά. Εμείς προερχόμαστε από επιστροφές τραυματιών και γενικά το τελευταίο διάστημα είμαστε πιο μαζεμένοι. Ξέρουμε πως είμαστε σε ένα καλό μομέντουμ και πιστεύουμε ότι είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε τον οποιοδήποτε».



Ερωτηθείς πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τίτλος, απάντησε: «Εμείς δεν έχουμε την διάθεση να υποτιμήσουμε κανένα τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός πάντα παίζει να για κερδίζει όσα περισσότερα μπορεί. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κερδίσει όλους τους εγχώριους τίτλους στις διοργανώσεις που έχουμε συμμετάσχει και είναι πολύ τιμητικό. Θα θέλαμε να το επαναλάβουμε. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Περιλαμβάνει τρία παιχνίδια. Το συγκεκριμένο φορμάτ είναι πολύ δύσκολο. Οι ομάδες θα παίξουν τρία συνεχόμενα παιχνίδια, αυτό δεν συμβαίνει ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Τουρκία... Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και δημιουργεί μια κατάσταση για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό».



Τέλος, για την αναμέτρηση με το Περιστέρι bwin, τόνισε: «Είναι σε καλή κατάσταση και αυτό έχει αποδειχθεί από τις συνεχόμενες νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και τις ευρωπαϊκές τους εμφανίσεις. Είναι μια ομάδα που παίζει σκληρά, έχει αρχές στο παιχνίδι της. Αν δεν κάνω λάθος είναι 3ο στην βαθμολογία. Οπότε με βάσει αυτό είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Με βάση αυτό δεν θα έχουμε εύκολο έργο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά από αυτό το ματς. Όπως είπα και στην συνέντευξη Τύπου, για εμάς ορίζοντας είναι το αυριανό παιχνίδι, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό».

