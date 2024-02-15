Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριστικό: Ο Εμπαπέ ανακοίνωσε στην Παρί Σεν Ζερμέν ότι αποχωρεί το καλοκαίρι

Οριστική είναι η απόφαση του Κιλιάν Εμπαπέ να αποχωρίσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Athletic να αποκαλύπτει ότι έχει ανακοινώσει την απόφασή του στους πρωταθλητές Γαλλίας  

Mbappé

Οριστική η αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το τέλος της φετινής σεζόν!

Όπως αποκάλυψε η έγκριτη «Athletic», ο ηγέτης των πρωταθλητών Γαλλίας ανακοίνωσε στη διοίκηση του συλλόγου ότι η παρουσία του στην ομάδα θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του συμβολαίου του, παρά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που έκανε η Παρί για να τον πείσει να ανανεώσει τη συνεργασία τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό, ο Εμπαπέ έχει έρθει σε επαφή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία φαντάζει και ο πιθανότερος επόμενος προορισμός στην καριέρα του, ενώ το μόνο που απομένει πλέον είναι να φανεί το πώς θα ολοκληρωθεί το «διαζύγιό» του με την Παρί, στην οποία αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2017. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, έχει 243 γκολ σε 290 εμφανίσεις!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κιλιάν Εμπαπέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark