Οριστικό: Ο Εμπαπέ ανακοίνωσε στην Παρί Σεν Ζερμέν ότι αποχωρεί το καλοκαίρι

Οριστική η αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το τέλος της φετινής σεζόν!

Όπως αποκάλυψε η έγκριτη «Athletic», ο ηγέτης των πρωταθλητών Γαλλίας ανακοίνωσε στη διοίκηση του συλλόγου ότι η παρουσία του στην ομάδα θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του συμβολαίου του, παρά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που έκανε η Παρί για να τον πείσει να ανανεώσει τη συνεργασία τους.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappe has communicated decision to leave PSG this summer. Terms yet to be fully agreed. #PSG + 25yo will communicate when finalised in coming months. Will save club €200m per year & they will focus on youth / collective @TheAthleticFC https://t.co/eCsQoaKeXL — David Ornstein (@David_Ornstein) February 15, 2024

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό, ο Εμπαπέ έχει έρθει σε επαφή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία φαντάζει και ο πιθανότερος επόμενος προορισμός στην καριέρα του, ενώ το μόνο που απομένει πλέον είναι να φανεί το πώς θα ολοκληρωθεί το «διαζύγιό» του με την Παρί, στην οποία αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2017. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, έχει 243 γκολ σε 290 εμφανίσεις!

