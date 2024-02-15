Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Nunn is just a man: Και όμως είναι… θνητός ο Κέντρικ Ναν, έχασε βολή - Δείτε βίντεο

Κοσμογονία στο Ηράκλειο! Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR με την ΑΕΚ Betsson BC, ο Κέντρικ Ναν κατόρθωσε να χάσει την πρώτη του βολή στην Ελλάδα μετά από 67 εύστοχες προσπάθειες!

Nunn

Με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR-AEK Βetsson BC ξεκίνησε το Final 8 του Κυπέλλου OPAP με τις δυο ομάδες να διεκδικούν το εισιτήριο για τα ημιτελικά!

Ωστόσο το ματς ξεκίνησε από νωρίς με μια... έκπληξη! Και αυτό γιατί στο πρώτο ενάμισι λεπτό οι «πράσινοι» κέρδισαν δυο βολές με τον Κέντρικ Ναν να πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας!

Ο Αμερικανός γκαρντ, με χέρι... αλφάδι ευστόχησε στην πρώτη, όμως στη δεύτερη αστόχησε! Η συγκεκριμένη βολή είναι η πρώτη που δεν στέλνει στο καλάθι 28χρονος παίκτης του «τριφυλλιού» καθώς από τον Οκτώβριο που ήρθε στη χώρα μας για να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR, μετρούσε ένα εντυπωσιακό σερί 67 εύστοχων σε ισάριθμες προσπάθειες!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark