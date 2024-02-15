Με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR-AEK Βetsson BC ξεκίνησε το Final 8 του Κυπέλλου OPAP με τις δυο ομάδες να διεκδικούν το εισιτήριο για τα ημιτελικά!



Ωστόσο το ματς ξεκίνησε από νωρίς με μια... έκπληξη! Και αυτό γιατί στο πρώτο ενάμισι λεπτό οι «πράσινοι» κέρδισαν δυο βολές με τον Κέντρικ Ναν να πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας!



Ο Αμερικανός γκαρντ, με χέρι... αλφάδι ευστόχησε στην πρώτη, όμως στη δεύτερη αστόχησε! Η συγκεκριμένη βολή είναι η πρώτη που δεν στέλνει στο καλάθι 28χρονος παίκτης του «τριφυλλιού» καθώς από τον Οκτώβριο που ήρθε στη χώρα μας για να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR, μετρούσε ένα εντυπωσιακό σερί 67 εύστοχων σε ισάριθμες προσπάθειες!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.