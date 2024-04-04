Παγκάκης: «Πήρε το ντέρμπι γιατί το ήθελε περισσότερο»

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και μπαίνει σε τροχιά… πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» μπορεί να έμειναν πίσω στο σκορ, όμως κατάφεραν να βγάλουν πάθος και να ανατρέψουν τα πράγματα.

Το υπερπολίτυμο δίδυμο του Τριφυλλιού (Φώτης Ιαωννίδης-Τάσος Μπακασέτας) ήταν καθοριστικό για την ανατροπή του παιχνιδιού. Αφού η ομάδα κέρδισε χάρις τα γκολ αυτών των δύο. Νίκος Παγκάκης που βρέθηκε στη Λεωφόρο και είδε την αναμέτρηση με «άλλο μάτι».Σχολίασε στην κάμερα του paopantou.gr την μεγάλη αυτή νίκη.

Πηγή: skai.gr

