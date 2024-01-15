ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Μονόδρομος η παραίτηση του κ. Φρόιντφελντ»

Την παραίτηση του αρχιδιαιτητή Πίτερ Φρόιντφελντ από την ελληνική διαιτησία ζητεί με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

Ο ορισμός από τον κ. Φρόιντφελντ του ανεκδιήγητου Μαυροβούνιου διαιτητή Νταμπάνοβιτς για τον επαναληπτικό αγώνα κυπέλλου Άρη – ΑΕΚ, η διαιτησία του οποίου στο αγώνα ΑΕΚ – Παναθηναϊκού πέρυσι όχι μόνο αλλοίωσε το πρωτάθλημα αλλά έφτασε να χρησιμοποιείται και ως παράδειγμα χείριστης διατησίας σε εποχές VAR, και του διαιτητή Ντένις Χίγκλερ για τον επαναληπτικό αγώνα κυπέλλου Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός αποτελούν τις σταγόνες που ξεχείλισαν το ποτήρι.

Και όλα αυτά μόλις μία ημέρα μετά την απίθανη απόφαση του χειριστή VAR, Ιβάν Μπέμπεκ να κλείσει τα μάτια στην καταφανέστατη ανατροπή του Βέρμπιτς από τον Πινέδα στον αγώνα με την ΑΕΚ. Ενός αμφιλεγόμενου διαιτητή, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν υποβιβάστηκε από την UEFA εξαιτίας ανεκδιήγητης διαιτησίας του σε παιχνίδι προημιτελικών Europa League, ενώ αξέχαστα έχουν μείνει τα σφυρίγματά του στο προ τριετίας ματς με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης».

Μέσα στην τοξικότητα που κάποιοι έχουν επιβάλλει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει επιλέξει στρατηγικά όχι μόνο να απέχει από τέτοιες πρακτικές αλλά και να προσπαθεί να αποτελεί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Όμως, όταν πραγματοποιείται τέτοια αλλοίωση του Πρωταθλήματος οφείλει όχι μόνο να αντιδρά αλλά και να προτείνει λύσεις.

Το τελευταίο διάστημα οι διαιτησίες υπέρ της ΑΕΚ και κατά των ανταγωνιστών της έχουν γίνει ο κανόνας, αποτελώντας πρόκληση για τον φίλαθλο κόσμο, ειδικά σε καιρούς VAR. Βασικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή είναι ο αρχιδιαιτητής Φρόιντφελντ και όσοι τον επέλεξαν μέσα από σκανδαλώδεις διαδικασίες. Ο κ. Φρόιντφελντ, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε υπάρξει ξανά υποψήφιος για την θέση του αρχιδιαιτητή και δεν έλαβε ούτε μια ψήφο (!), προσελήφθη από την Ε.Π.Ο. υπό τις εξής αδιαφανείς διαδικασίες:

α) Το όνομα του εμφανίστηκε αιφνιδίως στην συνεδρίαση της Ε.Ε.Π. ως μοναδικού (!) υποψηφίου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των μελών.

β) Δεν τηρήθηκε η σαφής απαίτηση της UEFA να αποφασίσουν οι ομάδες ποιος θα είναι ο αρχιδιαιτητής.

γ) Παρά το ρητό αίτημα του Παναθηναϊκού, η ΕΠΟ αρνήθηκε να ζητήσει από την UEFA να αποστείλει λίστα με προτεινόμενους αρχιδιαιτητές, ώστε να αξιολογηθεί το βιογραφικό τους και να γίνουν οι σχετικές συνεντεύξεις, όπως είχε γίνει κατά το παρελθόν.

δ) Παρά το ρητό αίτημα του Παναθηναϊκού δεν έγινε καν συνέντευξη με τον κ. Φρόιντφελντ, αλλά προσελήφθη αμέσως από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.

ε) Προσελήφθη από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. παρόλη την πολυετή αποχή του από τα διαιτητικά δρώμενα (είναι υπεύθυνος ενός γυμναστηρίου/αθλητικού κέντρου σε μια πόλη της Σουηδίας) και χωρίς να έχει την παραμικρή εμπειρία με το σύστημα VAR.

στ) Προσελήφθη από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. χωρίς να γνωρίζει κανείς τις απολαβές του και χωρίς να περιλαμβάνεται όρος για την παρουσία του στην χώρα μας (εξ ού και οι όλως σπάνιες εμφανίσεις του).

Στο πλαίσιο της αποφυγής της τοξικότητας η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, παρά τις εκπεφρασμένες αντιρρήσεις της για την πρόσληψη του κ. Φρόιντφελντ, του έδωσε περίοδο χάριτος για να αξιολογηθεί. Η επιλογή του κ. Χίγκλερ (ο οποίος είχε αδικήσει τον Παναθηναϊκό σε παλαιότερο αγώνα κόντρα στον Βόλο), δείχνει πλέον ότι ο κ. Φρόιντφελντ είναι ανίκανος να φέρει στην Ελλάδα διαιτητές αντίστοιχου επιπέδου με την κρισιμότητα των αγώνων και ο ορισμός του Νταμπάνοβιτς φανερώνει ότι εκτός από ανίκανος είναι και ύποπτος!

Αυτά σε συνδυασμό με τις επαναλαμβανόμενες μεροληπτικές διαιτησίες καθιστούν μονόδρομο την παραίτηση του κ. Φρόιντφελντ και την εκλογή νέου αρχιδιαιτητή σε συνεργασία με την UEFA κατόπιν αξιολόγησης βιογραφικών, συνεντεύξεων και ψηφοφορίας όπως είχε συμβεί σε παλαιότερη διαδικασία.

