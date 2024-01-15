Κρίσιμες ώρες για Μουρίνιο στη Ρόμα: Άμεσα η απόφαση από Σουλούκου!

Δύσκολα τα πράγματα για τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρόμα. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν στην ομάδα και μετά τη βαριά ήττα των «τζαλορόσι» από τη Μίλαν, χειροτέρεψε η κατάσταση.

Τα τελευταία ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως το απόγευμα πολύ πιθανόν να κριθούν όλα, αφού η Λίνα Σουλούκου θα έχει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του ιταλικού συλλόγου, Νταν Φρίντκιν για να αποφασίσουν για το μέλλον του «Special One».

Πάντως, το πρώτο όνομα που ακούγεται εδώ και λίγες ώρες για να αντικαταστήσει τον Μουρίνιο αν τελικά απολυθεί, είναι εκείνο του θρύλου της Ρόμα Ντανιέλε Ντε Ρόσι, ο οποίος αποχώρησε από την ΣΠΑΛ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε τελικά τι θα αποφασιστεί.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.