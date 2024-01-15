Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ορίστηκε την Τετάρτη το Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ - Ολόκληρο το πρόγραμμα του Κυπέλλου ως τον τελικό

Τη διεξαγωγή του πρώτου προημιτελικού Κυπέλλου ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και ΠΑΟΚ την προσεχή Τετάρτη σφράγισε και επίσημα η ΕΠΟ. Δείτε όλα τα σταυρώματα ως το τέλος της διοργάνωσης

Κύπελλο

Την προσεχή Τετάρτη θα διεξαχθεί και επίσημα το Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η ΕΠΟ σφράγισε αυτό που είχε γίνει γνωστό από νωρίτερα, ότι έκανε δεκτό δηλαδή το αίτημα των δυο ομάδων να παίξουν τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό μεθαύριο (17/1).

Έτσι, το πρόγραμμα της διοργάνωσης ως το τέλος διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη, 16/1

Ατρόμητος - ΑΕΛ (19:00)

Τετάρτη, 17/1

Athens Kallithea - Παναιτωλικός (15:00)
Κηφισιά - ΟΦΗ (17:00)
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (17:00)
Άρης - ΑΕΚ (19:00)
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00)

Πέμπτη, 18/1

Νίκη Βόλου - Λεβαδειακός (19:00)

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

ΑΕΚ ή Άρης - Λεβαδειακός ή Νίκη
ΟΦΗ ή Κηφισιά - Παναιτωλικός ή Athens Kallithea
Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός - ΑΕΛ ή Ατρόμητος
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

1. Πανσερραϊκός / ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός / ΑΕΛ ή Ατρόμητος

2. ΟΦΗ ή Κηφισιά / Παναιτωλικός ή Athens Kallithea - ΑΕΚ ή Άρης / Λεβαδειακός ή Νίκη

Ο τελικός (18/5)

Νικητής 1 - Νικητής 2

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύπελλο Ελλάδας ΕΠΟ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark