Την προσεχή Τετάρτη θα διεξαχθεί και επίσημα το Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.



Η ΕΠΟ σφράγισε αυτό που είχε γίνει γνωστό από νωρίτερα, ότι έκανε δεκτό δηλαδή το αίτημα των δυο ομάδων να παίξουν τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό μεθαύριο (17/1).

Έτσι, το πρόγραμμα της διοργάνωσης ως το τέλος διαμορφώνεται ως εξής:



Τρίτη, 16/1



Ατρόμητος - ΑΕΛ (19:00)



Τετάρτη, 17/1



Athens Kallithea - Παναιτωλικός (15:00)

Κηφισιά - ΟΦΗ (17:00)

Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (17:00)

Άρης - ΑΕΚ (19:00)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00)



Πέμπτη, 18/1



Νίκη Βόλου - Λεβαδειακός (19:00)



Το πρόγραμμα των προημιτελικών



ΑΕΚ ή Άρης - Λεβαδειακός ή Νίκη

ΟΦΗ ή Κηφισιά - Παναιτωλικός ή Athens Kallithea

Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός - ΑΕΛ ή Ατρόμητος

Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ



Το πρόγραμμα των ημιτελικών



1. Πανσερραϊκός / ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός / ΑΕΛ ή Ατρόμητος



2. ΟΦΗ ή Κηφισιά / Παναιτωλικός ή Athens Kallithea - ΑΕΚ ή Άρης / Λεβαδειακός ή Νίκη



Ο τελικός (18/5)



Νικητής 1 - Νικητής 2

