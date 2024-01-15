Την προσεχή Τετάρτη θα διεξαχθεί και επίσημα το Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Η ΕΠΟ σφράγισε αυτό που είχε γίνει γνωστό από νωρίτερα, ότι έκανε δεκτό δηλαδή το αίτημα των δυο ομάδων να παίξουν τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό μεθαύριο (17/1).
Έτσι, το πρόγραμμα της διοργάνωσης ως το τέλος διαμορφώνεται ως εξής:
Τρίτη, 16/1
Ατρόμητος - ΑΕΛ (19:00)
Τετάρτη, 17/1
Athens Kallithea - Παναιτωλικός (15:00)
Κηφισιά - ΟΦΗ (17:00)
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (17:00)
Άρης - ΑΕΚ (19:00)
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00)
Πέμπτη, 18/1
Νίκη Βόλου - Λεβαδειακός (19:00)
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
ΑΕΚ ή Άρης - Λεβαδειακός ή Νίκη
ΟΦΗ ή Κηφισιά - Παναιτωλικός ή Athens Kallithea
Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός - ΑΕΛ ή Ατρόμητος
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ
Το πρόγραμμα των ημιτελικών
1. Πανσερραϊκός / ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός / ΑΕΛ ή Ατρόμητος
2. ΟΦΗ ή Κηφισιά / Παναιτωλικός ή Athens Kallithea - ΑΕΚ ή Άρης / Λεβαδειακός ή Νίκη
Ο τελικός (18/5)
Νικητής 1 - Νικητής 2
