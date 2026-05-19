Οριστικό: Με Μαρέσκα στη νέα εποχή η Μάντσεστερ Σίτι

Με τον Έντσο Μαρέσκα στη νέα της εποχή η Μάντσεστερ Σίτι! Οι citizens, θα αποχαιρετήσουν μετά από 10 χρόνια τον σπουδαίο Πεπ Γουαρδιόλα, ο οποίος θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, όπως μετέδωσαν από το βράδυ της Δευτέρας (18/5) τα αγγλικά Μέσα ενημέρωσης!
Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο, συμπληρώνοντας τα βρετανικά ρεπορτάζ, ο επόμενος προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, έδωσε τα χέρια με τους «πολίτες» και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τις ανακοινώσεις να γίνονται σύντομα!
Θυμίζουμε ότι ο Μαρέσκα, οδήγησε τη Λέστερ στην επιστροφή της στην Premier League πριν από δυο σεζόν, ενώ ακολούθησε η μετακόμιση στην Τσέλσι με την οποία κατέκτησε το Conference League την περασμένη σεζόν!
🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026
The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.
Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹
