Οριστικό: Με Μαρέσκα στη νέα εποχή η Μάντσεστερ Σίτι

Με τον Έντσο Μαρέσκα στη νέα της εποχή η Μάντσεστερ Σίτι! Οι citizens, θα αποχαιρετήσουν μετά από 10 χρόνια τον σπουδαίο Πεπ Γουαρδιόλα, ο οποίος θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, όπως μετέδωσαν από το βράδυ της Δευτέρας (18/5) τα αγγλικά Μέσα ενημέρωσης!

Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο, συμπληρώνοντας τα βρετανικά ρεπορτάζ, ο επόμενος προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, έδωσε τα χέρια με τους «πολίτες» και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τις ανακοινώσεις να γίνονται σύντομα!

Θυμίζουμε ότι ο Μαρέσκα, οδήγησε τη Λέστερ στην επιστροφή της στην Premier League πριν από δυο σεζόν, ενώ ακολούθησε η μετακόμιση στην Τσέλσι με την οποία κατέκτησε το Conference League την περασμένη σεζόν!

🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹



New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

