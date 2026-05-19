Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριστικό: Με Μαρέσκα στη νέα εποχή η Μάντσεστερ Σίτι

Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο νέος προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μαρέσκα

Με τον Έντσο Μαρέσκα στη νέα της εποχή η Μάντσεστερ Σίτι! Οι citizens, θα αποχαιρετήσουν μετά από 10 χρόνια τον σπουδαίο Πεπ Γουαρδιόλα, ο οποίος θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, όπως μετέδωσαν από το βράδυ της Δευτέρας (18/5) τα αγγλικά Μέσα ενημέρωσης!

Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο, συμπληρώνοντας τα βρετανικά ρεπορτάζ, ο επόμενος προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, έδωσε τα χέρια με τους «πολίτες» και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τις ανακοινώσεις να γίνονται σύντομα!

Θυμίζουμε ότι ο Μαρέσκα, οδήγησε τη Λέστερ στην επιστροφή της στην Premier League πριν από δυο σεζόν, ενώ ακολούθησε η μετακόμιση στην Τσέλσι με την οποία κατέκτησε το Conference League την περασμένη σεζόν!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάντσεστερ Σίτι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark