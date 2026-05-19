Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια από τις πιο θρυλικές δεκαετίες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο Καταλανός τεχνικός θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν, αμέσως μετά το τελευταίο παιχνίδι της Premier League απέναντι στην Άστον Βίλα. Η είδηση έχει προκαλέσει σεισμό στην Αγγλία, καθώς πλέον παίζει πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα βρετανικά - και όχι μόνο - ΜΜΕ.

Ο 55χρονος αφήνει πίσω του μια δεκαετία απόλυτης κυριαρχίας, με 20 τρόπαια, έξι πρωταθλήματα - συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συνεχόμενων - και φυσικά το πρώτο Champions League στην ιστορία του συλλόγου. Πηγές αναφέρουν ότι η Σίτι έχει ήδη ενημερώσει χορηγούς και συνεργάτες πως η ανακοίνωση είναι θέμα ωρών, ενώ άνθρωποι του περιβάλλοντος του Γκουαρδιόλα γνώριζαν εδώ και καιρό την πρόθεσή του.

Η επίσημη επιβεβαίωση αναμένεται την Κυριακή, ώστε η αποχώρησή του να τιμηθεί στη μεγάλη παρέλαση τίτλων της Δευτέρας, η οποία θα ξεκινήσει από το Northern Quarter και θα καταλήξει στο Etihad.

Παρότι έχει έναν χρόνο συμβολαίου, δεν αποκλείεται να παραμείνει στον οργανισμό της Σίτι σε διαφορετικό ρόλο. Για τον πάγκο, τα πρώτα ονόματα που ακούγονται είναι αυτά των Έντσο Μαρέσκα και Βενσάν Κομπανί, με τον Μαρέσκα να θεωρείται το φαβορί.

Το BBC επιβεβαιώνει ότι μέλη του τεχνικού τιμ και του οργανισμού έχουν ήδη ενημερωθεί πως ο Γκουαρδιόλα οδεύει προς αποχώρηση, ενώ και ποδοσφαιριστές της ομάδας θεωρούν δεδομένο ότι το ματς με τη Βίλα θα είναι το τελευταίο του.

Ο Γκουαρδιόλα έχει κατακτήσει 17 major trophies (20 συνολικά), μεταξύ των οποίων έξι Premier League, τρία FA Cup, πέντε EFL Cup και φυσικά το ιστορικό τρεμπλ του 2023. Η Σίτι παραμένει στη μάχη του τίτλου και μπορεί να κλείσει τη σεζόν με ακόμη ένα πρωτάθλημα.

Παρά τις φήμες, ο ίδιος συνέχισε να αναφέρεται στο συμβόλαιό του, λέγοντας πως «έχει έναν χρόνο ακόμη», όμως όλα δείχνουν πως η δεκαετία του στο Etihad φτάνει στο τέλος της.

