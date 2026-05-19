Η κλεψύδρα για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου αδειάζει με τις ομάδες που συμμετέχουν στη γιορτή του ποδοσφαίρου, να ανακοινώνουν τις αποστολές που θα ταξιδέψουν σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.



Ανάμεσα τους και το Ιράν του Μέχντι Ταρέμι, το οποίο μετά από αρκετές διαβουλεύσεις, εν τέλει θα παίξει τελικά στο Μουντιάλ. Αυτός όμως που δεν θα βρίσκεται στην αποστολή είναι ο 3ος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής.

Ο λόγος για τον Σερντάρ Αζμούν. O στράικερ της Σαμπάμπ Αλ-Αχλί, όπως μεταδίδουν τα Μέσα της χώρας, αλλά και το Footmercato, δεν θα αγωνιστεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού κατηγορείται για καταπάτηση εθνικών όρων!



Συγκεκριμένα ο Αζμούν, έχει δείξει πολλές φορές την εχθρότητά του προς τη Θεοκρατική Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ έχει συνταχθεί πολλές φορές στο πλευρό των κινημάτων υπέρ των γυναικών.



Μάλιστα η υποστήριξή του στο κίνημα «Γυναίκα Ζωή Ελευθερία», αλλά και η η πρόσφατη φωτογραφία του με τον Εμίρη του Ντουμπάι, Μοάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, αποτέλεσαν την... ταφόπλακα στις ελπίδες του να παίξει στο Μουντιάλ!



Θυμίζουμε ότι ο Αζμούν μετρά 57 γκολ σε 91 συμμετοχές με το Ιράν!

Joueur emblématique de la sélection iranienne, Sardar Azmoun 𝗡'𝗜𝗥𝗔 𝗣𝗔𝗦 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 ! ❌ 😳



D'après l'agence de presse iranienne Fars, le buteur de 31 ans serait sanctionné suite à une "violation des valeurs nationales".



L'ancien joueur de… pic.twitter.com/2aoiv4vNIK — Footballogue (@Footballogue) May 18, 2026

